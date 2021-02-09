Üç üniversitenin ortak etkinliği, hedef göstermelerin ardından iptal edildi

Ankara, İstanbul ve Trakya Üniversiteleri tarafından, Urla Doğumlu Yunan şair Yorgos Sefiris’in eserleri odağında düzenlemeyi planladığı Dünya Yunanca Günü etkinliği, gerici ve milliyetçi çevrelerin sosyal medya üzerinden hedef göstermesi ardından iptal edildi.

Ankara, İstanbul ve Trakya Üniversiteleri tarafından, Urla Doğumlu Yunan şair Yorgos Sefiris’in eserleri odağında düzenlemeyi planladığı Dünya Yunanca Günü etkinliği, gerici ve milliyetçi çevrelerin sosyal medya üzerinden hedef göstermesi ardından iptal edildi.

Ankara, İstanbul ve Trakya Üniversitelerinin ortak olarak düzenlemeyi planladığı ‘Dünya Yunanca Günü’ etkinliği, sosyal medyadan yükselen sesler ardından iptal edildi. Ankara Üniversitesi, geçen günlerde yaptığı açıklamada, kendi ev sahipliğinde Dünya Yunanca Günü etkinliği gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Üniversitemiz ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle, Yunanistan Ankara Büyükelçiliği’nin katkılarıyla 09 Şubat 2021 Salı günü saat:14.00’de internet ortamında ‘Dünya Yunanca Günü’ etkinliği gerçekleştirilecektir.”

Etkinlik kapsamında İzmir Urla doğumlu, Nobel ödüllü Yunan şair Yorgos Seferis’in eserleri üzerinden çeşitli sunumlar gerçekleştirilecekti.

Etkinliğin gündeme gelmesi ardından milliyetçi ve gerici çevreler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Yeni Akit gazetesi, etkinlik hakkında yaptığı haberde “İşte bu bir ihanettir! Üç üniversite bakın nasıl bir skandala imza attı! Bu skandala kim ‘dur’ diyecek?” başlığını kullandı.

Tepki gösterenlerden, ‘Güvenlik Uzmanı’ olduğu belirtilen Abdullah Ağar da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Yunan’ın her türlü kalleşliği, kurnazlığı yaptığı, Batı Trakya’da Türkleri ve TÜRKÇEYİ baskı altına alıp, yok etmeye çalıştığı bir dönemde ‘Dünya Yunanca Günü’nü kutlamak! İnanamadım. Programda anılacak olan Seferis adlı Yunan da; ‘Mustafa Kemal ve Türkler işgalcidir, Pontus Rumlara soykırım yaptı’ diye yazılar yazan biridir.”

Tepkiler ardından Ankara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada etkinliğin iptal edildiği şu ifadelerle duyuruldu:

“Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan Dünya Yunanca Günü etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İstanbul ve Trakya Üniversiteleri de etkinlik için hazırladıkları internet sayfalarını yayından kaldırdı.

BirGün Gazetesi