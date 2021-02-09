Türk malları yasağı uzatılacak

Türk mallarına uygulanan yasak 6 ay uzatılacak

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Türkiye’den mal ithaline getirilen yasağın Temmuz ayında 6 ay daha uzatılacağını bildirdi.

“Diplomatik veya jeopolitik durumun bunu yapmayı imkânsız kılacak kadar olmadığı durumda, en az 6 ay daha uzatacağımızı düşünüyorum.

Diplomatik düzey bu yasağın kaldırılmasını talep etmezse, uzatacağız.

Nedeni açık.

Ermeni ürünleri yerine Türk ürünlerini tercih etme sürecinde olan firmalarımıza, Ermenistan’da rekabetçi ürünler yaratabilmeleri için gerekli zamanı vermek.

Bu malların yerini Ermenistan, AEB, Çin veya diğer ülkelerde üretilen mallarla değiştirene kadar yasağı sürdürmeyi planlıyoruz”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu