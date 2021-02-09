İHA’lar ile arama kurtarma operasyonu – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni uzmanlar İHA’lar ile bir arama kurtarma operasyonu modeli geliştiriyor

Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı Devlet Kriz Yönetimi Akademisi uzmanları, arama kurtarma operasyonlarında insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin bilimsel araştırmalar başlattı.

27 ve 28 Ocak’ta, İHA’nın ilk saha testi, Aragatsotn bölgesi, Aparan’ın eteklerinde düzenlendi.

İHA, yalnızca afet sonrası arama kurtarma operasyonlarında değil, aynı zamanda kayıp keşif gruplarına ve turistlere yardım sağlamada da çok etkili olabileceğinden, araştırma çalışma grubuna, Kurtarma Fakültesi’nden öğretim görevlilerinin yanı sıra bir tur güvenliği eğitmeni, programcı ve teknisyen de dâhil edilmiştir.

Aparan’da, ormanda kaybolan, karanlıkta yönünü tayin edemeyip kaybolan ve kar altında kalan bir kişinin arayışı olarak, üç senaryo test edildi.

İHA, ormanda ve karanlıkta kaybolan insanları başarıyla buldu.

Sonuç olumlu olmakla birlikte, daha da geliştirilmesi mümkündür.

Özellikle ormanın yoğunluğuna bağlı olarak İHA’nın uçuş irtifası ayarlanmalı ve İHA hoparlörü aracılığıyla. “Bizi duyarsanız, ileri geri birkaç adım atın” gibi anonslar yaymak gerekmektedir.

Kayıp kişinin yaralı olup, hareket edemediği durumda dahi, oturmuş veya yatmış olarak farklı hareketler yapması mümkündür.

Bu durumda, İHA kayıp kişiyi daha hızlı bulacak, arama süresi kısalacaktır.

İHA, özel sensörler ve vericiler ile donatılmış olup, kaybolan, yolunu şaşıran, yaralı kişi bulunur bulunmaz veriler yerel kriz yönetim merkezi tarafından gerçek zamanlı olarak raporlanacaktır.

Kar altında kalan kişinin araması konusunda henüz olumlu bir sonuç elde edilmemiş olup, çalışmalar bu konuda devam etmektedir.

4-8 Şubat tarihlerinde, dron’un Lori bölgesindeki Stepanavan’ın eteklerinde arama kurtarma operasyonlarında kullanılması için saha girişimleri yapılacak.

Çalışma sonucunda insansız hava araçlarının arama kurtarma operasyonlarında kullanılması için kurtarma ekiplerine faydalı olabilecek bir model geliştirilecek.

Ermenistan Kamu Radyosu