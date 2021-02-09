Ermeni film yönetmeni, Karabağ’ın 44 günlük savaşı hakkında yeni bir film hazırlıyor

Ermeni film yönetmeni Jivan Avetisyan, Artsakh (Dağlık Karabağ) hakkında bir film çekerek onu dünyanın dikkatine sunmayı kendi misyonu olarak seçti. Çektiği ve çekeceği filmlerle dünyayı cezalandırmak istediğini söyleyen Avetisyan, 1990’lı yıllarda yaşanan ilk Artsakh savaşında çocuktu.

2020 Eylül ayında başlayan savaşta 2 Ekim’den beri Artsakh’a giden yönetmen, yerel kamu televisyonu ekipleriyle birlikte tüm savaş boyunca Artsakh’ta gezerek olay yerinde sayısız çekimler yaptı. Topladığı bütün bu malzemeleri, henüz 2016’da çekmeye başladığı “Yeniden Doğan” belgeselinde kullanacak.

Yedi yıl önce “Fish eye Art” vakfını kuran Avetisyan, vakfın diğer kurucusu arkadaşıyla birlikte tüm imkanlarını Artsakh hakkında filmler çekmek için kullanacaklarına karar verdiklerini söyledi. Ermeni film yönetmeni, Artsakh’ı ziyaret ettiği için Azerbaycan’dan baskı göre blogger Aleksandr Lapşin hakkında da bir film çektiğini anlattı.

Artsakh savaşının başlamasından dört saat sonra, Moskova Uluslararası Film Festivalinde gösterilecek olan “Cennetin Kapısı” adlı filminin festivalden uzaklaştırıldığını anlatan Avetisyan, bu konuda Festival Başkanı Nikita Mikhalkov’un sessizliğini kınadı.

Mikhalkov’un sanatını çok sevdiğini, değer verdiğini söyleyen yönetmen, filmin festivalden uzaklaştırılmasına karşı çıkması gerektiğini vugulayarak, “Bu adımıyla Artsakh’a böyle davranmalarına izin verdi. İlk susan o oldu. Artsakh’ta niye bunlar yaşandı? Çünkü dünya sustu. Sanatçı susarken siyaset adamlarından ne talep edebiliriz? ” değerlendirmesini yaptı.

Artsakh savaşından sonra bir dönem derin depresyonda bulunduğunu ve yaşama zor döndüğünü anlatan Jivan Avetisyan, şimdi kendine gelerek ileriye baktığını, geleceğe daha umutlu olduğunu ve Tiyatro Enstitüsü’ndeki öğrencilerine de ümit ve hayallerinden vazgeçmemeyi öğrettiğini dile getirdi. Sanatçı, “Daha iy zamanlar gelecek. Vatanımızı benden çok seven, benden çok çalışan, daha adil ve doğru insanlar doğacak. Biz mücadele veren insannlarız” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI