Yunanistan ve Kıbrıs: İki devletli çözüme yokuz

Kıbrıs sorununun çözümü için BM himayesinde Mart ayının ilk haftasında başlaması beklenen yeni tur görüşmeler öncesinde Yunanistan ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nden “iki devletli çözüme yokuz” açıklaması geldi.

Lefkoşa’da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın “iki devletli çözüm” taleplerini reddederek, sadece BM kararları temeline dayanan bir barış anlaşmasını kabul edeceklerini bildirdi.

“Türkiye ve Kuzey Kıbrıs BM ilkelerini ihlal ediyor”

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Atina ve Lefkoşa, BM kararlarına odaklanmayı sürdüreceklerdir. BM kararları, çözüm için üzerinde anlaşılmış ve bağlayıcılığı bulunan tek çerçevedir” dedi. Mitsotakis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın “bu ilkeleri ihlal eden bir tutum benimsediklerini” kaydetti.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile 25 Ocak’ta yeniden başlatılan istikşafi görüşmelerle ilgili olarak da, görüşmeleri “samimi niyet, temkinli iyimserlik ve sıfır saflıkla” yürüttüklerini söyledi.

Garantör ülkelerin de imzası gerekiyor

BM arabuluculuğunda Mart ayının ilk haftasında New York’da düzenlenmesi planlanan görüşmelere Kıbrıslı Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanları katılacak. Olası bir anlaşmaya garantör devletlerin de imza atması gerekiyor.

BM şemsiyesi altında İsviçre’de yapılan son görüşmeler 2017’de sonuç alınamadan sonlandırılmıştı. Türkiye, Ada’da federasyon bazlı görüşmelerin sonuç vermeyeceğinin İsviçre’deki deneyimin ardından belli olduğunu ve artık iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiğini savunuyor.

BM kararları, 1977 ve 1979 yıllarında iki taraf arasında imzalanan anlaşmalar temelinde Ada’nın iki bölgeli bir federasyon şeklinde yeniden birleşmesini öngörüyor.

rtr/BK,EC

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