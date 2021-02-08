YEKDER ‘Etkinliklerle Ayasofya-i Kebir Külliyesi Gezi Rehberi’ hazırladı

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), ziyaretçilerin Ayasofya’yı yakından tanımaları için “Etkinliklerle Ayasofya-i Kebir Külliyesi Gezi Rehberi” yayımladı.

Mücahit Türetken

Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik özgün eğitim programı ve materyaller geliştiren ve uygulayan YEKDER, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii için gezi rehberi hazırladı.

YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya’nın Müslümanlar için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, bu doğrultuda eseri hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.

Özgür, Ayasofya ile ilgili tarihi ve mimari bilgiler paylaşarak, şöyle konuştu:

“Etkinliklerle Ayasofya-i Kebir Külliyesi Gezi Rehberi, tarihi bir mekanın belli bir süre içerisinde etkinliklerle tanıtılması ve kişinin herhangi bir rehbere gereksinim duymadan yapıya ilişkin temel bilgileri rahatlıkla öğrenebilmesi açısından alanında bir ilk olmaktadır. Rehber, Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılmasıyla birlikte ziyaretçilerinden gördüğü yoğun ilgiye az da olsa bir katkı sunmayı hedeflemektedir.”

Geziyi etkinlikler zevkli hale getiriyor

Rehberi hazırlayanlardan Şerife Alcan, ziyaretçilerin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni kısa sürede kendi başlarına gezebilmeleri için kitabın kılavuz niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Alcan, rehberde Ayasofya’nın tarihinin özet bilgilerle grafikle desteklenerek anlatıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Ayasofya-i Kebir Camii’nin içi ve külliyenin diğer unsurları görsellerle tanıtılıyor. Bununla birlikte gezilecek mekanlar bir krokiyle sıralı bir şekilde sunuluyor. Kitabı esasen Ayasofya-i Kebir Camii ve Külliyesi’ni araştırarak, gezerek tanıtmak ve zevkli hale getirmek için hazırladık.

İkinci bölümde, birbirinden farklı etkinliklere yer verdik. Tahmin et, görmeden dönme, bulmadan gitme, mekanları tanıyalım, farkı bul gibi başlıkların yer aldığı bölümde, ziyaretçiler etkinliklerle birlikte araştırmaya, dikkatlice gezmeye, bilgilerini pekiştirmeye yönlendiriliyor. Etkinlikler bölümünde kullanılan harita, bulmaca, sudoku ve eşleştirme gibi etkinlikler Ayasofya’nın taşıdığı anlam ve birikimin fark edilmesine katkı sağlıyor.”

AA