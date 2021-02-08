Büyükelçi Göktaş: Papa Franciscus’a Türkiye olarak medeniyetler arasında ittifaktan yana olduğumuzu söyledim

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Papa Franciscus ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus akredite büyükelçiler ve kordiplomatiği geleneksel yeni yıl toplantısında kabul etti.

Toplantıya katılan Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da Papa’nın konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çevre sorunlarına, ekonomik ve toplumsal meselelere, hatta siyasi krizlere uzanan birçok konuya değindiğini belirterek, “Myanmar çerçevesinde darbenin değil demokrasinin desteklenmesi gerektiğini açıkça vurgulaması oldukça manidardı. İsrailliler ve Filistinliler arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması, Libya’da ulusal uzlaşı sağlanması, salgınla mücadelede tüm insanlığın dayanışma içinde olması dahil, pek çok konuda Türkiye ile Vatikan’ın yaklaşımlarının birbiriyle örtüştüğünü de bir kez daha müşahede ettik” ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, yeni yıl vesilesiyle Büyükelçileri kabul etti. Tebrikleşme sırasında ülkemizin dünyada barıştan, ilişkilerin daha da geliştirilmesinden yana olduğunu belirttim. Papa da farklı dinlerin müntesipleri arasında dostane ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi. pic.twitter.com/4fLJ5738jO — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) February 8, 2021

Büyükelçi Göktaş, Papa ile birebir görüşmesine ilişkin AA muhabirine şunları kaydetti:

Tebrikleşme sırasında Papa Franciscus’a, Türkiye olarak medeniyetler arasında çatışmadan değil, ittifaktan yana olduğumuzu söyledim. Türkiye’nin de ülkeler ve halklar arasında barışı güçlendirmekten, dostane ilişkiler geliştirmekten yana olduğunu belirttim. Papa da farklı dinlerin müntesipleri arasında dostane ilişkiler geliştirmeye büyük önem verdiklerini hatırlattı. Türkiye’ye ve Türk halkına muhabbetini ve iyi dileklerini dile getirdi.

Independent Türkçe

Independent Turkce