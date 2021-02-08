Azerbaycan’ın sıradaki yalanı ortaya çıktı: G20’ye katılmak için İtalya’dan davet gelmedi

Azerbaycan merkezli «Report» haber ajansı İtalya adına yalan bir açıklama ortaya attı. Bu açıklamaya göre İtalya resmi olarak Azerbaycan’ı G20 Zirveye katılmaya davet etmiştir.

Yerevan’daki İtalya Büyükelçiliği’nden bu haberi yalanladılar.

Yapılan açıklamada İtalya’nın G20 Zirvesine katılmak için Azerbaycan’ı özel davet ettiğne dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını vurgulandı.

G20 Zirvesi bu sene 30-31 Ekim tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek.

Artsakh (Dağlık Karabağ) ihtilafıyla ilgili İtalya’nın resmi tutumuna da değinerek Büyükelçilik bu konuyla ilgili İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde yapılan açıklamanın esas alınması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında yer alan ifadeler göre İtalya Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından açıklanan üçlü ateşkes bildirisini takdirle karşılıyor ve tamamen hayata geçirilmesini ümit ediyor. Bölgede barış ve istirarın pekiştirilmesi için yeni bir yol açılacağından da ümitli olduğunu ifade eden İtalya devleti AGİT Minsk Grubu üyesi olarak Eşbaşkan ülkelere bu süreçte destek vermeye hazır olduğunu da açıklamıştır.

ERMENİ HABER AJANSI