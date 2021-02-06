BİRLİK DUASI HAFTASI BU YIL ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞEBİLDİ

HYETERT -Hristiyanların Rabb’de BİR olduklarını hatırlayıp, tüm hafta boyunca değişik Kiliseler’de bir araya gelip birlikte dua etme geleneği 1968 yılından beri süregeliyor. Bu yıl 18-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan dua haftasının teması İncil’in Yuhanna kitabının 15. bölümünden 1:17 ayetleri, ”Asma ve Çubuklar” seçilmişti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da fiziken bir araya gelinemeyeceği için, Kiliseler arası Birlik Duası hazırlık komisyonu toplantılarında bir video hazırlanmasının ve kilise önderlerinin mesajlarını paylaşmasının çok uygun olacağı düşünüldü. Kilise önderlerinin onayı ve kutsaması ile hazırlıklar yapıldı.

Rum Ortodoks, Ermeni Resuli, Süryani Ortodoks, Latin Katolik ve Protestan kiliselerinin önderleri hafta vesilesiyle kaydettikleri mesajları paylaştılar. Aynı zamanda her kiliseden birer ilahinin de eklendiği videoyu Kiliselere kendi sosyal medya hesaplarından bugün yayınladılar.

Kitabı Mukaddes Şirketi’nin Youtube kanalında da yayınlanan videoyu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.