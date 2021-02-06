Akşener’in Ermeni Kökenli Olduğu İddia Edildi

Kuzey Irak’ta yayın yapan wedenews.com’un aktardığı haberde Meral Akşener’in ‘Ermeni’ asıllı olduğu iddiası yer aldı.

wedenews.com isimli ajansın yayınladığı habere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aslen Ermeni olduğunu öne sürüldü.

Bafralı Delidemir tarafından yazılı olarak aktarılan iddiada, Rumeli asıllı olduğunu söyleyen Meral Akşener’in aslen Diyarbakır’dan Rumeli’ye sürgüne gönderilen Ermeni kökenli bir ailenin mensubu olduğu öne sürüldü.

Bu iddiaya yer veren bir mektup kaleme alan Bafralı Delidemir, Akşener hakkında şu ifadeleri kullandı:

”Meral Akşener Diyarbakır’dan Rumeli’ye sürgün gönderilen Ermeni asıllı bir ailedenmiş. Yıllardır Rumeli’den geldiğini söyleyen, bu konuda kamuoyuna yalan beyanda bulunan Meral Akşener Hanımefendi, meğerse Diyarbakır’dan Rumeli’ye sürgün gönderilen “Ermeni” asıllı bir aileymiş. ”

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Uzun süre önce Diyarbakır’ı ziyaret eden Meral Akşener kendisine yöneltilen ‘Nerelisin?’ sorusuna şu yanıtı vermişti:

”Benim babamın ailesi de Diyarbakır’dan Yunanistan’a gönderilmiş, Küçükkadıköy ve Kadıhanlı diye iki köy var, oralı”

BAFRALI DELİDEMİR’İN, AKŞENER’İN ‘ERMENİ’ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ MEKTUP

https://www.haber365.com.tr/gundem-haberleri/aksenerin-ermeni-kokenli-oldugu-iddia-edildi-h246794.html