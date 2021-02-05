Romanya’da vaftiz töreni faciası: Akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

Romanya Ortodoks Kilisesi Başdiyakozu Doru Budeanu, ülkenin kuzeydoğusundaki Suceava kentinde Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi’nde meydana gelen olaydan sonra töreni gerçekleştiren rahiple görüştüğünü belirtti.

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Rahibin, suya batırma esnasında ve sonrasında bebeğin ağladığını söylediğini aktardı. Bunun bebeğin yaşamsal belirtilerinin iyi olduğunu gösterdiğini söyleyen rahip, törenden birkaç dakika sonra bebeğin fenalaştığını ekledi.

Öte yandan, bebeğin ailesi rahibin sözlerine karşı çıkarak yavrularının sudan çıkarıldığında nefes almadığını ve burnunun kanadığını söyledi. Bebeğin babası “(Yuttuğu) Suyu çıkarmak için başını eğdik ancak kendine gelmedi. Kalbi atıyordu ama çok zayıftı. Ağzı açık ve ağlayan bir bebeği kimse suya daldırmaz değil mi?” dedi.

The Guardian’ın haberine göre, hastaneye kaldırılan bebek kalbinin durması sonucu hayatını kaybederken yapılan otopsi sonucunda akciğerlerinde 110 mililitre sıvı tespit edildi. Söz konusu rahip hakkında kasıtsız adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı.

2010’da da benzer bir olayın yaşandığı Romanya’da son zamanlarda yapılan kamuoyu yoklamaları, Ortodoks Kilisesi’nin en güvenilir kurumlardan biri olduğunu gösteriyor. Ancak söz konusu bebeğin vefatından sonra vaftiz törenlerinde değişiklik yapılması için sesler yükselmeye başladı.

Örneğin, “Yeni doğan bir bebeğin bu uygulama sebebiyle ölmesi büyük bir trajedi” mesajını içeren ve internet üzerinden imzalanan bir kampanyaya perşembe akşamı itibarıyla 56 binden fazla kişi katıldı.

Tepkiler sosyal medyaya da yansıdı. Bir kullanıcı vaftiz töreninin “vahşiliğini” kınarken bir başkası “vaftiz törenlerini sürdürmenin Tanrı’nın isteği olduğunu düşünenlerin inatçılığını” eleştirdi.

Romanya Ortodoks Kilisesi sözcüsü Vasile Banescu ise rahiplerin, bebeği tamamen suya daldırmanın yerine alnına biraz su dökebileceğini belirtti. Ancak kilisenin gelenekçi kanadının lideri Başpiskopos Teodosie, ritüelin değişmeyeceğini söyledi.

Independent Türkçe, The Guardian, Universul.net

Independent Turkce