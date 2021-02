Ordination de Mgr Martin Kmetec, nouvel archevêque d’Izmir

C’est à l’église Santa Maria d’Izmir qu’a eu lieu mardi 2 février 2021 l’ordination de Mgr Martin Kmetec, franciscain conventuel, désormais archevêque catholique d’Izmir. Il succède à Mgr Lorenzo Piretto qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Ordination de Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir

La cérémonie a finalement commencé avec 1 h 30 de retard en raison des pluies diluviennes survenues pendant la nuit précédente dans la ville, l’église ayant aussi été partiellement inondée.

Cette consécration a été présidée par S.E.R. Mgr Paul Russell, nonce apostolique en Turquie, assisté de Mgr Lorenzo Piretto, archevêque émérite d’Izmir, Mgr Ramzi Garmou, archevêque des chaldéens de Turquie et Mgr Nikolai Dubinin, évêque auxiliaire de Moscou, officiant en tant que co-consécrants.

Mgr Bartolomeo Samaras, archevêque métropolitain de l’église grecque orthodoxe d’Izmir, père Drtad Uzunyan, archiprêtre membre du conseil religieux du Patriarcat Arménien de Turquie responsable des relations inter-églises et représentant le patriarche des arméniens de Turquie, le Chancelier Vartan Kirakos Kazanjian au nom de l’archevêque arménien catholique de Turquie, pères Patrick Irwin et James Buxton pour l’église anglicane, le frère Tomas Lešnak au nom de l’église mondiale franciscaine conventuelle et Sait Susin, président de la Fondation de l’église syriaque orthodoxe d’Istanbul, ont participé à cette cérémonie.

De nombreux autres curés, pères et frères venus des paroisses d’Izmir, İstanbul, Ankara, İskenderun, Samsun, Trabzon, Antalya,… ainsi que de plusieurs pays d’Europe (Slovénie, Pologne, Slovaquie, etc) ont occupé une bonne partie de l’église.

Mgr Martin Kmetec était entouré de deux prêtres assistants, tous deux franciscains conventuels, à savoir le père Anton Bulai d’Istanbul et Fr. Igor Salmič, Ministre Provincial de Slovénie.

Ordination de Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir, entouré de deux prêtres assistants, P. Anton Bulai et P. Igor Salmič

Les temps forts de cette célébration ont débuté par le discours d’introduction de Mgr Piretto, archevêque émérite d’Izmir.

Mgr Lorenzo Piretto, archevêque émérite d’Izmir

Il a été suivi par la lecture effectuée par le père Igor Barbini, curé de l’église Notre-Dame du Rosaire à Alsancak/Izmir, de la lettre rédigée en latin reçue du Saint Siège nommant le nouvel archevêque d’Izmir.

Avant cette oralisation, le lecteur a montré la missive aux différents célébrants et à l’assemblée dans laquelle se trouvaient notamment Veleposlanik Primož Šeligo, Ambassadeur de Slovénie en Turquie, Ceferino Valdez Peralta, Ambassadeur du Paraguay, Zeliha Toprak et Dr. M. Mazhar İzmiroğlu, respectivement Consuls Honoraires de France et de Slovénie à Izmir, Teodora Hacudi pour la mairie de Konak et différents représentants de la vie culturelle et scolaire de la ville.

Présentation et lecture de la lettre en latin du Saint-Siège nommant le nouvel archevêque d’Izmir

Après son homélie, Mgr Russell a posé au futur nouvel évêque, comme le veut la règle, la série de questions concernant son engagement à maintenir la foi et à s’acquitter des devoirs de sa charge et auxquelles le père Martin a répondu par l’affirmative.

Mgr Martin Kmetec, nouvel archevêque d’Izmir

Ce dernier a ensuite été invité à s’allonger devant l’ordonnant pendant que l’auditoire était à genoux durant les litanies des saints magnifiquement interprétées par le père İosif Robu, curé de l’église Saint-Antoine d’Istanbul.

Ordination de Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir

Le futur archevêque s’est alors agenouillé devant le consécrateur pour recevoir l’imposition des mains, d’abord par celui-ci, puis par les trois autres évêques consacrants.

Imposition des mains par Mgr Paul Russell, nonce apostolique en Turquie, pendant l’ordination de Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir

Le livre des Evangiles a ensuite été tenu ouvert au-dessus de la tête de Mgr Martin par les deux prêtres assistants pendant la prière d’ordination lue par Mgr Russell.

Cérémonie d’ordination de Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir

La célébration s’est poursuivie par l’onction de la tête de l’ordonné par le consacrant qui lui a ensuite remis le livre des Evangiles avant de lui passer l’anneau, symbole de fidélité, à l’annulaire de la main droite.

Onction durant la cérémonie d’ordination de Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir

Le consécrateur a alors posé la mitre sur la tête du nouvel archevêque d’Izmir avant de lui remettre entre les mains la crosse puis l’inviter à s’asseoir sur la cathèdre.

Cérémonie d’ordination de Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir

Paré de tous ses ornements épiscopaux, le ordonné a reçu une accolade de paix de Mgr Russell, puis de tous les évêques et prêtres réunis autour de l’autel.

Ordination de Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir

A l’issue de la célébration eucharistique, le métropolite grec d’Izmir, l’archiprêtre Drtad, le père James, le chancelier Vartan et le frère Tomas Lešnak précités ont tour à tour pris la parole et offert des cadeaux au nouvel ordonné.

Puis, Mgr Martin Kmetec a effectué un aller-retour en compagnie de Mgr Lorenzo Piretto et Mgr Ramzi Garmou par l’allée centrale jusqu’au fond de la nef afin de bénir l’assemblée pendant que la chorale interprétait superbement le Te Deum.

Bénédiction de l’assemblée par Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir

Le nouvel évêque a ensuite pris la parole pour remercier notamment tous ceux et celles qui l’ont accompagné pour cet événement et pour évoquer son engagement au sein de ses nouvelles fonctions.

Mgr Martin Kmetec, archevêque d’Izmir

A l’issue de la cérémonie, le nouvel évêque a reçu les félicitations de chaque participant.

