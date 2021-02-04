Vitaly Balasanyan bir dizi soruyu yanıtladı

Artsakh Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitaly Balasanyan, son zamanlarda tartışılan bir dizi konuya değinmeye karar verdi. ‘Artsakh Public Television’ açıklamasını yayınladı.

“Stepanakert’in Rönesans Meydanı’ndaki devlet binalarına Azerbaycan bayrağı konulacağı söylentileri dolaşıyor. Bu söylentileri kategorik olarak reddetmenin gerekli olduğunu düşünüyorum.

Bazı medya ve sosyal ağlarda Artsakh Savunma Ordusu’nun dağıtılacağına dair söylentiler var ve bu söylentilerin mantığına göre Artsakh sınırlarını koruyacak bir örgüt olmayacak.

”Bu bağlamda, Artsakh’ın devlet organlarının şu anda sınırlarımızı korumak için sözleşmeye dayalı profesyonel alt bölümler oluşturma konusunda çalıştığını bildirmek isterim” dedi Balasanyan.

Bazı mahallelerde, örneğin Stepanakert’in Krkjan, Ajapnyak mahalleleri veya Askeran’daki İvanyan köyünün yakında Azeri ailelerin yaşayacağına dair korkular var. Azerilerin de Stepanakert’te alışveriş yaptıklarına dair söylentiler var.

Güvenlik Bakanı, bu tür söylentilerin temelsiz olduğunu garanti ediyor.

“Sevgili Artsakh vatandaşları, Artsakh yetkilileri adına, sizi temin ederim ki, düşmanlıklar sonucunda bize verilen telafisi imkansız kayıplara rağmen, devlet her zaman nüfusun güvenliğini ve normal yaşamını sağlamak için sorumluluklarını yerine getirmeye kararlıdır” Balasanyan vurguladı.

Yanlış haberlere haraç ödememeye ve Artsakh halkı için onurlu bir yaşam için gerekli koşulları yaratmak ve genişletmek için her şeyin yapıldığına ve yapıldığına inanmaya çağırdı.

Ermenistan Kamu Radyosu