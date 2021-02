VERCİHAN ZİFLİOĞLUN’NUN ‘VALİNYA’SI RAFLARDA

HYETERT – Gazeteci-Yazar Vercihan ZİFLİOĞLU’nun yeni kitabı bugün raflarda yerini alıyor. Bugüne kadar yayımladığı 7 kitapla hiç değinilmemiş konulara değinen Ziflioğlu bu kez de bir masal kitabı ile okurları ile buluşuyor.

Türkiye’nin en prestijli yayınevleriden biri olan İTHAKİ yayınevinin Çocuk kitapları serisinden rekor sayılabilecek bir baskı adediyle (5.000 ) yayımlanacak. Masalın çizimleri usta çizer Nalan Alaca’ya ait.

Sadece çocukların değil her yaştan insanın okuyabileceği masalın konusu Valinya isimli gerçeküstü bir adada geçiyor

Valinleri ve Valinya’yı özel kılan yegâne güç sevgi. Sevgiyle beslenen küçük yaratıklar dünyayı sarhoş edebilecek kadar enfes vanilya kokusuna sahipler.

Valinlerin yüzyıllardır en büyük korkusu koca gövdeli, kokusuz insanların bir gün adalarını keşfetmesi…

Sürükleyici masalda Valinler sevgilerini ve vanilyalarını korumak için kendilerini büyük bir mücadelenin içerisinde buluverirler. Bakalım tehlikenin üstesinden gelmeye güçleri yetecek mi?

Merak dolu kurgusuyla Valinya okura mis gibi vanilya kokulu masalsı dünyaların kapılarını aralıyor.

VERCİHAN ZİFLİOĞLU KİMDİR?

Vercihan Ziflioğlu Istanbul’da doğdu. Özel Pangaltı Mıhitaryan Ermeni Okulu’nda orta eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun oldu.

1996-1998 yılları arasında sırasıyla İstanbul Ermeni Toplumu yayın organlarından Nor Marmara, Jamanag, Nor San gazete ve dergilerinde çalıştı. Agos Gazetesi’nin ilk ekibinde yer aldı. 1998-2007 tarihleri arasında Hürriyet Gazetesi’nde, 2007-2014 tarihleri arasında ise Hurriyet Daily News Gazetesi’nde görev yaptı. Haberleri aynı grup bünyesindeki Radikal ve Referans gazetelerinde de yer buldu. Al Jazeera, Yeni Yüzyıl Gazetesi ve Sputnik Haber Ajansı’nda görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası prestijli pekçok gazetecilik ödülünün sahibi olan Ziflioğlu araştırma, sözlü tarih, dökümantasyon, deneme, şiir türlerinde kitaplara imza attı. Valinya yazarın sekizinci kitabı.

Geçtiğimiz sonbaharda raflara çıkan ‘Kayıp Zamanın Çocukları & Istanbullu Bulgarlar’ diğer kitapları gibi ciddi bir satış grafiği yakaladı. Ve Bulgaristan’ın en köklü yayınevi tarafından Bulgarca’ya tercümesi için hakları satın alındı. Kitap gelecek yıl tüm Bulgaristan’da raflara çıkacak. Keza ‘Beni Unutma Rusyam & Asırlık Sürgün’ kitabının tercümesi konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Ziflioğlu 2020 yılında dünyanın saygın sanat programlarından biri olan ‘DAAD Artist Berlin (German Academic Exchange Service – German: ‘Deutscher Akademischer Austauschdienst’, DAAD) Programına kabul edildi. Alanında Avrupa’nın öncü kurumlarından biri olan DAAD Artist Berlin her yıl dünya genelinden edebiyat, güzel sanatlar, sinema ve müzik dallarında adaylar seçiyor. 1963 yılından bu yana dünya genelinden sanatçıları ağırlayan program Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Berlin Senatosu tarafından destekleniyor. Bu program kapsamında geçmişte Steve McQueen, Susan Sontag, John Cage, Margaret Atwood, Asghar Farhadi gibi dünyaca ünlü isimler ağırlanmıştı. Vercihan Ziflioğlu bu program kapsamında halen Berlin’de.

– BAŞARILARI

Vercihan Ziflioğlu yaptığı işlerle bugüne kadar pek çok ödüle ve bursa layık görüldü.

– 2007 yılında Isveç Enstitüsü’nüm düzenlediği dünya çapındaki gazetecilik yarışmasında dört haber dosyasıyla 80 ülke arasında Türkiye’yi temsil ederek birincilik ödülü

– 2008 yılında Ankara merkezli Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından ‘En İyi Haber’ ödülü

– 2012 yılında yine Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen ‘En İyi Röportaj’ ödülü

– 2010 yılında Frederich-Ebert Stiftung tarafından Ermenistan’da haber araştırması için burs.

– 2014 yılında ABD Büyükelçiliği tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen çeşitli başlıklardaki gazetecilik programı kapsamında ‘Azınlıklar ve Insan Hakları’ dalında aday olarak Türkiye’den seçilen isim oldu.

– 2018 Leipzig Gazetecilik Bursu

– 2020, DAAD ARTIST BERLIN

– YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI –

1) Ananun Yeraz, (İsimsiz Düş), Istanbul, Aras Yayıncılık 2000

2) Hanelug, (Bulmaca) Aras Yayıncılık, Istanbul 2007

3) Araftaki Ermenilerin Hikayesi “Ne Hz. Isa’ya ne de Hz. Muhammed’e yaranabildik”, Iletişim Yayınları-2015

4) Açk (GÖZ), Belge Yayınları, 2016

5) “Beni Unutma Rusyam & Asırlık Sürgün”, Kuzeyışığı Yayınları, 2019

6) Varla Yok Arasında – Istanbul Ermenileri, ,Sosyal Yayınları, 2019

7) Kayıp Zamanın Çocukları & Istanbullu Bulgarlar, Kuzeyışığı Yayınları, 2020

– YERALDIĞI ANTOLOJİLER –

1- Spurkahay Arti Kraganutyun Vercin Ges Taru (Diaspora Modern Ermeni Edebiyatı son yarım yüzyıl), ABD/Michigan-1994

2- Jamanagagizs Istanbulahay Kroghner (Istanbullu Günümüz Yazarları); Lübnan, 2004

3- The Other Voice Armenian Women Poetry Throug the Ages, USA, Watertown, 2004

4- Arti Hay Kraganutyun, (Modern Ermeni Edebiyatı), Ermenistan Yazar Birliği, Yerevan, 2010

– ÇEVİRİLER –

1) Avusturya PEN, AÇK (Almanca), 2017

2) Araftaki Ermeniler, İletişim Yayınları (Kanada’da çeviri aşamasında)