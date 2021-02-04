Karadağ Parlamento Başkanı İran ile ilişkilerin gelişmesini istedi

Beçiç, İran’ın Akredite Büyükelçisi Reşit Hasanpur ile yaptığı görüşmede İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf’a selamlarına ileterek, korona’dan dolayı İran vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı başsağlığı diledi.

Beçiç, ülkesinin dış politikada AB’ye üye olmak ve Atlantik ötesi işbirliğini geliştirmek istediğini ve iç politikada da STK’ların gelişmesini, yozlaşma ile mücadele ve yargı erkinin daha etkin hale getirilmesini istediklerini söyledi.

Beçiç, Karabağ’ın isteğinin İran’ın eski Yuguslaviya ile işbirliğine geliştirmek olduğunu belirterek, Parlamentolar arasındaki ilişkilerin bunda etkili olacağını söyledi.

Hasanpur da İran’ın Karadağ ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, parlamentolar arası ilişkilerin gelişmesinin diğer alandaki ilişkilerin gelişmesinde etkili olacağını söyledi.

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IRNA