AKP “fasa fiso” dedi… Vatan Partisi ne yanıt verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, “Vatan Partisi’yle ittifak var mı” sorusuna yanıt olarak sarf ettiği “Bunların hepsi fasa fiso” sözlerine Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yanıt verdi.

AKP’li Hamza Dağ yaptığı açıklamalarda, “Biz ülkeyi yıllardır yönetiyoruz. Ülkeyi nasıl yönettiğimizi biliyoruz. Yüzde 0 küsur oranlarda olan siyasi partilerin yönlendirmesi söz konusu değil. Bugüne kadar bunlara cevap verilmediyse kaale alınmadığı için. Vatan Partisi’nin böyle bir ittifakın içindeyiz demesini dikkate almanın bir anlamı yok” ifadelerini kullanmıştı.

Vatan Partili Özgür Bursalı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Vatan Partisi Cumhur İttifakı’nın bir bileşeni değildir. Partimizin böyle bir gündemi, talebi ve açıklaması yoktur. Sn. Hamza Dağ’ın ifadeleri gerçek dışıdır” dedi.

Bursalı, devamında şunları söyledi:

“Vatan Partisi başı dik, birleşen Türkiye’de üretim ekonomisini kurmak için Türkiye Cephesi’ndedir. Cumhur İttifakı Türkiye için önemli ve değerlidir. Ciddi dış tehditler ve iç cepheyi yarmaya yönelik senaryolar önümüzdeyken, milli kuvvetler arasına fitne sokma girişimlerine karşı herkesin dikkatli olması gerekir. Vatanseverlik ve sorumluluk bu girişimler karşısında sınanıyor. FETÖ’nün Silivri duvarlarını yıkan, Soykırım yalanlarını tarihe gömen, 15 Temmuz gecesi ilk açıklamayı yapan Sn. Doğu Perinçek ve Vatan Partisi’dir. Bugün de aynı sorumluluk ve cesaretle Türkiye düşmanı planlara karşı, programımız ve siyasetlerimizle mücadelenin merkezindeyiz.”

OdaTv