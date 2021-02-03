Papa’nın talimatıyla 27 Şubat ünlü Ermeni din adamı Grigor Narekatsi’yi anma günü ilan edilecek

Roma Katolik Kilisesi’nin lideri Papa I. Franciscus’un talimatıyla 27 Şubat günü Ermeni meşhur şair, din adamı, teolog, ortaçağ Ermeni edebiyatının önde gelen isimlerinden Grigor Narekatsi’yi anma günü olarak ilan edilecek.

Dünyadaki bütün Katolik kiliselerin takviminde ve ayin kitaplarının metinlerinde bununla ilgili gereken değişiklikler yapılacak.

Grigor Narekatsi dünya çapında büyük bir ilâhiyatçı ve Ermeni Apostolik Kilisesi azizlerindendir. 10. Yüzyıl Ermeni literatürünün öne çıkan şahsiyetiydi. Mistik şiir ve ilahiler kaleme almıştı. Ona ün kazandıran yanı Kitâb-ı Mukaddes’e olan yorum ve dinsel ağıtlarıydı. 2015’te Papa Franciscus ona ‘Kilise Doktoru’ unvanını verdi.

ERMENİ HABER AJANSI