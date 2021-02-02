Medvedev: Karabağ’ın statüsüne karar vermek için erken

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Müsteşar Yardımcısı Dmitry Medvedev, Dağlık Karabağ’ın statüsü meselesine henüz karar verilmediğini söyledi.

Rus medyasının sorularını yanıtlayan Medvedev, “Bugün herkes için statüsü sorununun gerçekten çözülmediği açıktır, ancak bu statü tartışma alanı suçlamalar çatışmasına yol açtığı için şimdi tartışılamaz.” dedi.

Medvedev, tarafların bu konudaki tutumlarının “çok farklı olduğunu, hatta Ermenistan içinde tartışmalar yaşandığını” vurguladı.

Medvedev, Ermenistan’ın bile Karabağ’ın bağımsızlığını tanımadığını hatırlatarak “Sorunu ertelemek daha iyidir.” dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı da Dağlık Karabağ sorununun çözümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rolüne övgüde bulundu. “Bu iş, takip edebildiğim çok hassas bir işti. Vladimir Vladimiroviç, çatışmanın tüm taraflarıyla tartışmak için saatler harcadı, işi için olmasaydı, açıkça söylemek gerekirse, çatışma şimdiye kadar devam edebilirdi. Medvedev, “Bu, hem Azerbaycan hem de Ermenistan’ın Rusya cumhurbaşkanına çok minnettar olması gereken büyük bir görevdir” dedi ve ekledi: “Durum genel olarak sakin ve en önemlisi insanlar ölmüyor, kalkınma fırsatı var.”

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Ermenistan ve Azerbaycan’a çağrıda bulunarak esir düşen askerlerin iade edilmesi gerektiğini duyurdu. Uzmanlar, öldürülen askerlerin naaşlarının da defnedilmek üzere ailelerine verilmesini istedi.

Yapılan açıklamada, “9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkese göre, çatışma sonucunda esir düşen tüm insanlar, ailelerinin yanına dönmeli, öldürülenlerin yakınları da sevdiklerinin naaşlarını alabilmelidir. Kaybolanların akıbeti ile bulundukları yer hakkında verilerin paylaşılmaması ve ölülerin naaşlarının iade edilmemesi, ‘zorla kayıp’ sayılabilir, ancak hem Azerbaycan, hem Ermenistan, bunu önlemeyi taahhüt etmişlerdi.” ifadelerine yer verildi.

Agos