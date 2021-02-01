Ermenistan ve Rusya Savunma Bakanları telefonda görüştü

Ermenistan Savunma Bakanı Vağarşak Harutyunyanve Rusya Savunma Bakanı Segey Şoygu, Rus trafının inisiyatifi ile 1 Şubat tarihinde bir telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan, geçen hafta gerçekleştirilen Ermeni–Rus ikili askeri işbirliğine dair müzakere sonuçlarını, ayrıca savaş sonrası döneminde Ermenistan’ın güvenlik konularını ele aldı.

Savunma Bakanı Vağarşak Harutyunyan, Dağlık Karabağ’da Rus barış gücünün faaliyetlerinden memnunluğunu dile getirerek, bu faaliyetlerin verimliliğinin en önemli göstergesinin, Karabağ’da hemen hemen tam ateşkesin sağlanmış olduğunu vurguladı. Bunun sonucunda Aralık ve Ocak aylarında sınırlarda ciddi ateşkes ihlalleri veya olaylar yaşanmadı.

Vağarşak Hautyunyan ile Sergey Şoygu, bölgesel gelişmeler ile ilgili konular da ele aldı.

ERMENİ HABER AJANSI