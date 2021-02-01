Erdoğan ve Ermeni Kilisesi – Ermenistan Kamu Radyosu

Erdoğan Kars Ermeni Havariler kilisesini cami olarak yayınladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram sayfasında Kars Kalesi’nin arka planına karşı, Kars’taki Ermeni Havariler kilisesinin bir fotoğrafını yerleştirdi.

Erdoğan, Ermeni Kilisesi fotoğrafının yanına, İslam’da Cuma gününe adanmış bir not düştü.

Kars Havariler kilisesinin 10. yüzyılda inşa edildiği ve 30 Ekim 1920 tarihine kadar işleyen bir kilise olmuştur.

Türkler Kars’ı işgal ettikten sonra kiliseyi bir petrol deposu ve cephanelik olarak kullanmış, sonra kaderine terk etmiş ve 2000’li yıllarda camiye çevirmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu