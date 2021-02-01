Azeriler hala savaş suçları işliyor

Dutch Weekblad Elsevier, Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçisi Tigran Balayan’ın röportajını yayınladı.

“Avrupa gözlerini kapatıyor”

Ermenistan Büyükelçisine Azerbaycan ile son savaşla ilgili 6 soru

1) Savaş Kasım’da bitti değil mi?

Tigran Balayan. “Azerbaycan’da hâlâ 120’den fazla Ermeni savaş esiri var.

Esirlerden biri, 1990’larda ilk Karabağ savaşına katılırken Azerileri öldürdüğünü “itiraf etmeye” zorlandığını söyledi.

Hâlbuki o zaman doğmamıştı.

Azeriler hala ciddi savaş suçları işliyor.”

2) Örneğin?

Tigran Balayan. “Bu sadece savaş esirlerine yapılan işkenceyle değil, aynı zamanda kiliseler ve mezarlıklara yönelik saygısızlıkla da ilgili.

Azeri ordusunun, Ermenilerin kafasını kestiği ve sosyal medyada videolar ve fotoğraflar yayınladığına dair çok sayıda kanıt var.

Azerbaycan tarafı psikolojik savaş açarak kendisini baskın bir güç olarak sunmaya çalışıyor.

3) Ermeni tarafına göre Türkiye de savaşa karışmıştı

Tigran Balayan. Türk hükümeti, Ermenistan’a karşı savaşmak için Suriye’den cihatçılar gönderdi, bunlar Suriye’nin sınır bölgelerinden İstanbul ve Ankara’ya, oradan da Bakü’ye gönderildiler.

Bunların sayısı 2.000’den fazlaydı, iki yüzü öldürüldü.

Erdoğan açıkça “Atalarımızın başlattığı şeyi bitireceğiz”,- dedi.

Avrupa ise, olup bitenlere göz yumuyor.”

4) Avrupa neden sessiz kalıyor?

Tigran Balayan. Bazılarına göre sebebi, Avrupa’ya tedarik edilen Azeri gazı ve petrolü.

Rusya da Avrupa’ya gaz ve petrol tedarik ediyor, ancak bu durum, Alexey Navalni’nin, iddia edildiği gibi zehirlenmesi nedeniyle, Rusya’ya yaptırımlar uygulanmasına engel olmadı.”

5) Bu durumda Avrupa ne yapabilir?

Tigran Balayan. “Azerbaycan ve Türkiye yöneticilerine ve ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşine yaptırım uygulayabilir.

Bayan Aliyeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve UNESCO Büyükelçisidir.

Onu Paris’teki ve Milano’daki butiklerden alışveriş yapma fırsatından mahrum etmek güçlü bir baskı aracı olabilir.”

6) Ya Hollanda?

Tigran Balayan. “Dışişleri Bakanı Steph Block, iddia edilen savaş suçlarının soruşturulması gerektiğini söyledi.

Başı kesilen Ermeni’nin gerçekten ölmüş olup olmadığı mı araştırılacak?

Hollanda neden başı çekmiyor?

Sonuçta, Hollanda dünyada insan hakları öncüsüdür.”

Ermenistan Kamu Radyosu