Pervin Chakar’ın yorumuyla ‘Lo Şivano’ 5 Şubat’ta yayınlanacak

“Lo Şivano” şarkısı Pervin Chakar’ın yorumuyla 5 Şubat’ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Ada Müzik etiketiyle yayınlanacak olan şarkının kapak çizimi Fırat Tanış’a ait.

DUVAR – Ermeni sanatçı Aram Tigran tarafından da seslendirilen “Lo Şivano” şarkısı Kürt opera sanatçısı Pervin Chakar’ın yorumuyla 5 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak. Klasik müzik kökenli iki kadın yorumcu, piyanoda İklim Tamkan ve vokalde Pervin Chakar’a Ermeni halk müziğinin geleneksel çalgısı dudukla Ertan Tekin eşlik ediyor.

Şarkının düzenlemesini İklim Tamkan yaptı. Ada Müzik etiketiyle yayınlanacak olan “Lo Şivano”nun kapak çizimi ise Fırat Tanış’a ait.

Çok yakında! Di demek nêz de! Lo Şivano, Ada Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda! 🎶💫 Strana me wê hemû platformên dijîtal be! 🎶💫 Pervin Chakar (ses) @PervinChakar

İklim Tamkan (piyano) @iklimtamkan

Ertan Tekin (duduk) #ertantekin @adamuzikyapim pic.twitter.com/l8yUfzXcaj — Pervin Chakar (@PervinChakar) January 30, 2021

Gazete Duvar