İngiliz Kilisesi: Kovid-19 aşısının ihracatını kontrol etme isteği, AB’nin temel değerlerinin altını oyuyor

İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby, “Hristiyanlığın sosyal öğretisinden esinlenen” Avrupa Birliğini (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ihracatını kontrol ederek bu değerlere karşı gelmekle suçladı.

AB ile İngiltere arasında Kovid-19 aşısı konusunda yaşanan ihracat kısıtlamaları tartışmalarına, İngiltere Anglikan Klisesi de dahil oldu.

İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘AB’nin kurulurken, temelinde dayanışma olan Hristiyanlığın sosyal öğretisinden esinlendiğini’ belirtti.

“Kovid-19 aşısının ihracatını kontrol etme isteği, AB’nin temel değerlerinin altını oyuyor” ifadesini kullanan Welby, Brüksel’e “başkalarıyla birlikte çalışma” çağrısında bulundu.

The European Union was originally inspired by Christian social teaching – at the heart of which is solidarity.

Seeking to control the export of vaccines undercuts the EU’s basic ethics. They need to work together with others.

— Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) January 29, 2021