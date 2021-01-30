AK Parti’den derde derman paketi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan ve önümüzdeki günlerde parça parça TBMM gündemine gelecek reform paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Pakette vatandaşın yargı ve hak arama yollarında karşılaştığı önemli sıkıntılara da çare olacak düzenlemeler yer alacak. “Derde derman olacak” paket ile icradan yok pahasına satışlara son verilirken aile arabuluculuğu getirilip, boşanma davalarının süreleri kısalacak.

ZÜBEYDE YALÇIN

AK Parti MYK toplantısında sunumu yapılan paketin yargı ayağı iki ana başlık altında toplanıyor. Bunlar “vatandaşın yargı sürecinde karşılaştığı sorunlarının çözülmesi” ve “genel olarak yargının işleyişinin, düşünce ve ifade özgürlüğüne dönük engellerin kaldırılması” olarak sıralanıyor. Pakette yer alan bazı önemli düzenlemeler şöyle:

İCRADAN KENDİ SATACAK

İcra satışlarına yeni düzen getirilecek. İcrada satışa sunulacak taşınır, taşınmaz mallar ve eşyaların değerinin dörtte biri fiyatına gitmesi, vatandaşların zarar görmesinin önüne geçilecek. Bunun için açık arttırma ile toplu satış yerine icradaki malın sahibine kendisinin müşteri bulması hakkı verilecek. Kişiler, evini, arabasını kendisi müşteri bulacağı için piyasa değerinde satması olanağına sahip olacak. Vatandaşın mağduriyeti giderilecek. Şu anda icra mallarını yok pahasına toplayan gruplar bulunuyor. Bunlar kendi aralarında anlaşarak ya da tehdit baskı ile açık attırmalara girmeyi önleyip icralık malları yok pahasına topladığı belirtiliyor.

UZUN BOŞANMA SÜRELERİNE SON

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yıllarca süren boşanma davalarının önüne geçmek istediklerini belirtti. Gül, boşanma davalarını hızlandıracak bir sistem kurguladıklarının altını çizdi.

AİLE ARABULUCULUĞU

Yapılan hazırlığa göre ise aile arabuluculuğu sistemi etkin hale getirilecek. Ya hakimlere aile arabulucusu görevi verilecek ya da bununla ilgili bir mekanizma oluşturulacak. 10-15 yıl süren boşanma süreçleri ortadan kaldırılacak. Boşanma sürecinde tarafların kendinin haklı olduğunu ispatlamak için iftiralara varan kötü süreçlerin yaşanmasının önüne geçilecek.

AZINLIK VAKIFLARI

Azınlık vakıflarının kendi yöneticilerini kendilerinin seçmesi ile ilgili bazı yasal boşluklar bulunuyordu. Bunlarla ilgili de düzenleme yapılacak.

SUÇLU CEZAEVİNE GİRSİN TARTIŞMASI

Hapis 2 yıla kadar olan suçlardan tutuklama olmuyor. Reform sunumunun yapıldığı MYK toplantısında bazı üyeler, 2 yıl altı hapis cezasını öngören suçlar için de bir iki hafta bile olsa cezaevine girmelerinin gerektiği belirtildi. Bazı üyeler ile bunun düşünce ve ifade özgürlüğü açısından sıkıntı yaratabileceğini belirterek karşı çıktı. Bu konuda son kararı Erdoğan verecek.

Sabah Gazetesi