Merkel, Tevrat yazma törenine katıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin´de Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yenilenmiş Tevrat parşömeninin yazılmasına tanıklık etti.

1938’de Kristal Gece’den sağ kurtulan ve Almanya, Bavyera’daki Amberg Sinagogdaki kabinede onlarca yıldır fark edilmeden duran 18. yüzyıl ait Tora, Alman federal hükümetinden gelen 45.000 avroluk bağış sayesinde kullanılabilir duruma getirildi. Tora haziran ayında, sinagogdaki ayinler için bir kez daha kullanılacak.

Merkel, Reichstag’daki Yansıma ve Dua Salonu’nda, Kassel şehrinin hahamlarından Shaul Nekrich, parşömenin son 12 harfini yazarken yanına oturdu. Eylül ayında yapılacak ulusal seçimlerden sonra istifa edecek olan şansölye, törene katılan çok sayıda devlet adamı arasında yer aldı.Bu tören, Almanya’da Auschwitz Ölüm Kampının kurtarılmasının 76. yıldönümünü kutlayan birkaç olaydan biriydi.

Holokost Anma Günü’nü kutlayan halka açık etkinlikler büyük ölçüde küçültüldü ve bunların çoğu, koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirleri nedeniyle çevrimiçi oluyor. Bu tören de Alman parlamentosunun web sitesinde yayınlandı.

Şalom Gazetesi