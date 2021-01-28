Ermenistan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen protestocular gösteri düzenliyor

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Ermenistan’da düzenlenen gösterilerde Başsavcılık binasına girmeye çalışan protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Emre Gürkan Abay Ermenistan’ın başkenti Erivan’da protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi talebiyle gösteri düzenliyor. Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterileri bugün de devam ediyor. İstifasını istedikleri Paşinyan aleyhinde sloganlar atan protestocular, başsavcılık binasına girmeye çalışırken, bunu engellemeye çalışan polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Ermenistan’da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım’da protesto gösterilerine başlamıştı. AA