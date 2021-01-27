İran Dışişleri Bakanı: “Ermenistan ile dostluk ilişkilerini canlandırmak için buradayım”

Ermenistan ziyareti sırasında gazetecilere konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Ermenistan, İran için komşu ve dost bir ülkedir. Ziyaretimin hedefi, İran –Ermenistan dostluk ilişkilerini canlandırmaktır” ifadelerini kullandı.

Yerevan’dan hemen önce Bakü ve Moskova’yı da ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı, çok taraflı işbirliğini bölgedeki komşularıyla ele aldı.

Zarif, “11 Ocak’ta Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Moskova’da yaptığı görüşmeden sonra özellikle ekonomi alanında bölgesel işbirliğini geliştirmek için elverişli koşulların oluştuğu kanaatindeyim. Bu işbirliği, bölgede istikrar ve barış sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, Yerevan’da Ermenistan Dışişleri Bakanı ve Başbakanı’yla bir araya gelecektir.

ERMENİ HABER AJANSI