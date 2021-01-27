International Christian Concern: Türkiye, Ermeni Soykırımı’ndan sonra Hıristiyan Ermeni toplumunu yavaş yavaş boğuyor

Washington merkezli uluslararası Hıristiyan insan hakları grubu International Christian Concern Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye’deki Hıristiyan Ermeni azınlığın ayrımcılık nedeniyle yavaş yavaş boğulduğunu söyledi.

Türkiye’nin Ermenilere uyguladığı Soykırımına atıfta bulunan grubun temsilcisi Claire Evans, “Türkiye soykırımdan bu yana Hıristiyan toplumunu yavaş yavaş boğuyor” dedi.

Türkiye’deki Ermeni toplumunun acımasızca istismar edildiğini söyleyen Evans “Yurtdışındaki Türk toplumlarından bazı gruplar da özellikle Artsakh’taki (Karabağ) son savaş sırasında ve sonrasında yurtdışındaki Ermenileri hedef alıyor” diye belirtti.

Uluslararası insan hakları grubundann yapılan açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan tarafından Artsakh’ta başlatılan savaşın önceden planlanmış olduğunu Artsakh’taki Ermeni nüfusunu etnik kimlikleri nedeniyle yok etme niyetlerinin gösterdiğini de söyleniyor.

ERMENİ HABER AJANSI