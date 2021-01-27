Ermenistan, Azerbaycan’ın saldırılarının sonuçlarının, kalıcı barış için temel oluşturabileceğini düşünmüyor

Ermenistan’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yapılan görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, bölgesel işbirliği imkanlarına değindi.

Bakan, “Azerbaycan’ın, Karabağ çatışmasını güç kullanarak çözmeye yönelik tehlikeli çabalarının sonucunda bölgemiz bugün yeni ve çok ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Ermenistan, Artsakh’a karşı Azerbaycan’ın saldırlarının ve güç kullanmasının sonuçlarının, kalıcı barış için temel oluşturabileceğini ve bölgesel işbirliği imkanı olarak değerlendirilebileceğini düşünmüyor.

İran, bölgemizdeki önemli ülkelerinden biridir ve biz, yakın komşularıyla ilşkilerini kurarken İran’ın sergilediği yaklaşımlara saygı duyuyoruz. Bununla birlikte, ancak ve ancak kalıcı ve tüm tarafların çıkarlarına uyan, kazananlar ve kaybedenler, zafer ve yenilgi doğurmayan bir barışın, bölgesel güvenlik, istikrar ve kalkınmaya yol açabileceğini bir kez daha vurgulamak isteriz” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, daha önce Ermenistan’da gazetecilere konuşan Zarif, “11 Ocak’ta Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Moskova’da yaptığı görüşmeden sonra özellikle ekonomi alanında bölgesel işbirliğini geliştirmek için elverişli koşulların oluştuğu kanaatindeyim. Bu işbirliği, bölgede istikrar ve barış sağlayabilir” açıklamasını yapmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI