Azerbaycan’da Şuşa yolunu Kolin İnşaat yapacak

Demirören’in Azerbaycan devlet piyango şirketini, Tekfen İnşaat’ın Azerbaycan Merkez Bankası inşaatını alması ardından Kolin İnşaat da Ermenistan’la gerçekleşen savaşta denetimi Azerbaycan tarafından ele geçirilen Şuşa’nın yolunu yapacağı bildirildi.

Ermenistan’la gerçekleşen savaşın ardından Azerbaycan denetimine geçen Şuşa’nın yolunu Türkiye’de aldığı kamu ihaleleriyle bilinen Kolin İnşaat’ın yapacağı bildirildi. Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, bugünkü yazısında söz konusu yol projesini yazdı. “Temelini bizzat Aliyev’in attığı tören iki önemli kent olan Fuzuli ve Şuşa birbiriyle daha modern bir yol ile bağlanacak” diyen Ülker, şöyle devam etti: “Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa’ya uzanacak. Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansı’nın (Azeryol) üstlendiği projenin uzunluğu 101.5 kilometre olacak. Yeni otoyol Bakü ile Şuşa arasındaki mesafeyi de 363 kilometreye indirecek. Yeni otoyolun 2022’ye kadar tamamlanması bekleniyor. Aliyev’in imzaladığı kararnamede yolun tasarımı için 50 milyon manat (29.4 milyon dolar) bütçe ayrıldı. 4 şeritten ve 5 bölümden oluşacak yolu ise bir Türk şirketi; Kolin İnşaat yerli bir ortakla yürütecek.”

Ülker’in verdiği bilgilere göre Kolin İnşaat’ın Kuveyt’te bir, Libya’da üç, Azerbaycan’da da şu anda dört şantiyesi bulunuyor. Azerbaycan’daki bu şantiyeler Masalli-Astara Otoyolu, Bakü Rusya Devlet Sınırı Otoyolu, Alat-Astara Otoyolu ve Masalli- Celilabad Otoyolu projeleri için çalışıyor. Geçen günlerde de Tekfen İnşaat’in Azerbaycan Merkez Bankası’nın yeni binasının projelendirme ve yapım işlerini anahtar teslim olarak almıştı. Demirören Grubu ise, Azerbaycan devlet piyango şirketi Azerlotereya’nın devralmaya hazırlanıyor.

BirGün Gazetesi