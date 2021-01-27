Almanya Dışişleri Bakanı: Karabağ paralı askerlerin dahil edildiği tek ihtilafı değil

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda Ermenistan heyet başkanı Ruben Rubinyan’ın Karabağ savaşına Azerbaycan tarafından katılan paralı askerleriyle ilgili sorusuna cveban şu ifadelere yer verdi:

“Biz Dağlık Karabağ ihtilafında Suriyeli paralı askerlerin katıldığına dair bilgilerden haberdarız ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşta Suriyeli paralı askerlerin kullanıldığını biliyoruz. Bunu da belirtmek gerekir ki Karabağ ihtilafı paralı askerlerin yer aldığı ve rol oynadığı tek ihtilaf değil. Bunu biz Libya’daki sivil savaşından da biliyoruz.”

Alamanya Dışişleri Bakanı bu paralı askerlerin bir kısmının daha kriz bölgesinde bulunduklarına dair bilgilerin ulaştığını ifade ederek şu an nasıl kullandıklarına, sayıları ne kadar olduğuna ve kimin sorumlulukta bulunduklarına dair bilgiler elde etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Maas Dağlık Karabağ’da uzun süreli barış olması gerektiğini dile getirerek Almanya’nın bu süreçte katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve AGİT Minsk Grubu çerçevesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI