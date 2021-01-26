Zarif: İran, söz yerine eyleme yanıt veriyor

Moskov’da temaslarda bulunan Zarif, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’ ABD’den duyduklarımız tutum belirleme düzeyindedir, fakat biz eyleme yanıt vereceğiz, ABD Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 nolu kararına rağmen uyguladığı yasa dışı ambargoları durdurursa İran’da uygun şekilde buna yanıt vermeye hazırdır. ‘’ dedi.

ABD’nin aksine İran’ın KOEP’e bağlı olduğunu ifade eden Zarif, ABD’nin Obama döneminde bile taahhütlerine bağlı kalmadığını ve ABD yeni yönetiminin de şu ana kadar sadece konuştuğunu ve eyleme geçmediğini ve İslam İnkılabı Rehberi’nin direktifleri çerçevesinde ambargoların ortadan kalkması durumunda KOEP’e geri dönülebileceğini söyledi.

İran-Rusya ilişkilerinin asil ve dostane olduğunu ve bu ilişkilerin tarihinin ABD’nin tüm tarihinden daha eskiye dayandığını ifade eden Zarif, iki ülkenin Afganistan, Suriye, Yemen, Kafkasya gibi bölgesel ve bir çok uluslararası konuda ayni fikirleri paylaştığını söyledi.

İran ve Rusya’nın dostane ilişkilerinin kimseye bağlı olmadığını ifade eden Zarif, ABD’nin İran ve Rusya ve diğer dost ülkelerle halel getirmeden el çekmesi gerektiğini söyledi.

Rusya’nın Sputnik korona aşısının dün İran’da kayıt edildiğini belirten Zarif, gelecekte bu aşıyı almayı ve ortak üretmeyi temenni etti.

Karabap konusuna değinen Zarif, İran için güvenlik açısından Karabağ krizinin çözümü gerekli olduğunu söyledi.

Afganistan konusunda değinen Zarif, Bir Taliban heyetinin İran ziyaretine değinerek, Afganistan meselesinin çözümü için işbirliği gereğine vurgu yaptı.

Yemen meselesine değinen Zarif, Yemen’de ateşkes ve kan dökülmenin son bulması temennisinde bulunarak, o ülke krizinin görüşmelerle çözülmesi gerektiğini söyledi.

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IRNA