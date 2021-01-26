Rus askeri heyeti Ermenistan’da

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nden bir heyet Ermenistan’a geldi

25 Ocak’ta Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Sergey İstrakov başkanlığındaki bir heyet, Ermenistan-Rusya ikili askeri işbirliğinin çok yönlü görüşmelerine katılmak için Ermenistan Cumhuriyeti’ne geldi.

Aynı gün heyet başkanı, Savunma Bakanı Vağarşak Harutyunyan tarafından kabul edilen Sergey İstrakov, Ermenistan Genelkurmay Başkanı General Onik Gasparyan ile de bir araya geldi.

Toplantılar sırasında gelecekteki çalışmaların hacmi ve yönlendirmeleri ana hatlarıyla görüşüldü.

Ermenistan Kamu Radyosu