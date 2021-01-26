ABD affetmeyecektir – Ermenistan Kamu Radyosu

Amerika Birleşik Devletleri yakında Artsakh’ın statüsü ve bölgesi meselesini gündeme getirebilir.

Amerika Birleşik Devletleri, yakında Artsakh’ın statüsü ve Ermeni Soykırımı’nın tanınması konularını gündeme getirebilir.

“Modus Vivendi” merkezi başkanı Ara Papyan,

“Yakın gelecekte her iki konunun da Amerikan siyasetinde daha aktif bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum.

Bunlar özellikle Türkiye’ye baskı yapmak için fırsatlar, çünkü Türk-Amerikan ilişkileri oldukça gergin.

Bunu yaparak Azerbaycan’a baskı yapmaya ve onu Rusya’dan uzaklaştırmaya çalışacaklar”,- dedi Papyan.

Papyan’a göre, Rusya’nın bölgede son derece saldırgan davrandığından dolayı, ABD’nin şimdi bölgeyi Rusya’dan izole etme politikası izlemesi gerekiyor.

“Amerika’nın, Artsakh savaşından yararlanan üç ülke olarak Türkiye, Azerbaycan ve Rusya’yı belirtmesi tesadüf değil.

Doğal olarak, Trump’ın önceki izolasyonist politikasını terk edip yenisini uygulayacaklar”,- dedi Papyan.

Papyan’a göre, yakın gelecekte ABD, Artsakh’ın statüsü ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti toprakları ile ilgili sorunları gündeme getirebilir.

“Genel olarak da, Artsakh meselesinin eşbaşkanlar çerçevesine geri dönmesi gündeme gelecek.

Tüm bunlar, Azerbaycan ve Rusya’nın haince davrandıkları için olacak.

Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde iç çekişme ve seçimlere karıştığı gerçeğinden yararlanarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’yı sürecin dışında bırakmak için bu anı kullandılar.

Doğal olarak ABD, onların Ermeniler için birçok şey yapmak isteyip istemediklerine bakılmaksızın, bunu affetmeyecektir.

Amerika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Rusya olmak üzere, bu üç güç merkezinden ikisinin format dışı bırakılmasına izin vermeyecektir”,- dedi Papyan.

Ermenistan Kamu Radyosu