AKP’den İttihat Terakki’nin mirasına rant planı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ocak ayı toplantılarında, AKP’li Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan, Cerrahpaşa Hastanesi’nin doğusunda kalan, “Bulgur Palas” ve yakın çevresiyle ilgili imar planlarını görüştü.

İttihat ve Terakki Cemiyeti döneminde Bolu Milletvekili Mehmet Habib Bey’in yaptırdığı ve halk arasında bilinen adıyla “Bulgur Palas” ve yakın çevresi, Bakanlar Kurulu tarafından 2006 yılında, “Bulgur Palas Yenileme Alanı” ilan edilmişti.

İBB İLK PLANI İADE ETMİŞTİ

Fatih Belediyesi’nin hazırladığı ilk plan değişikliği “Bulgur Palas Yenileme Avan Projesi”, 17 Eylül 2019 tarihinde İBB’ye gönderilmiş, İBB söz konusu plan değişikliği teklifini, “meri planlarla uyumsuz olduğu” gerekçesiyle, “Başkanlık Oluru” alınarak 20 Şubat 2020 tarihinde iade etmişti. Fatih Belediyesi, teklif planda bir takım değişiklikler yaparak hazırladığı ikinci planı 19 Ağustos 2020 tarihinde yeniden İBB’ye gönderdi.

İBB Planlama Müdürlüğü, söz konusu teklifle ilgili hazırladığı dosyayı, Müdürlük değerlendirmesini de ekleyerek, 9 Kasım 2020 tarihinde, hakkında karar alınmak üzere İBB Meclisi’ne gönderdi. Müdürlük değerlendirmesinde özetle şöyle denildi:

“Parklar ve Dinlenme Alanları lejantında kalan 33, 34, 35, 36 parsellerin Konut Alanına alındığı, konut alanını arttırıcı, yeşil alan donatısını azaltıcı nitelik taşıdığı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmadığı, parsel bazında yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu, konunun bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.”

İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu, Fatih Belediyesi’nin gönderdiği plan değişikliği teklifini, “İlçesinden geldiği şekliyle” oy çokluğuyla kabul etti. Planlama Müdürlüğü’nün dikkat çektiği sakıncaları dikkate alan CHP ve İyi Parti teklife ret oyu verdi.

“BULGUR PALAS”IN KISA TARİHİ

Fatih Belediyesi’nin yeniden planladığı “Bulgur Palas Yenileme Alanı” yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Toplam 37 parsel ve yollardan oluşan alanın 6 bin metrekarelik kısmı, üzerinde “Bulgur Palas”ın bulunduğu parsel oluşturuyor.

2. Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin adayı olarak 1908’de Bolu Milletvekili seçilen Mehmet Habib Bey’in yaptırdığı “Bulgur Palas”ın mülkiyeti, bankalara olan borçlarından dolayı 1926’da Osmanlı Bankasına geçti. Bir dönem Osmanlı Bankası’nın arşiv binası olarak kullanılan tarihi bina daha sonra Garanti Bankası’na (Doğuş Holding) devredildi.

Araştırmacı yazar Mehmet Tunçkol’un “İttihat Terakki’nin Milli Burjuva Yaratma Politikası ve Bolu Milletvekili Mehmet Habip Bey” başlıklı yazısında, “Bulgur Palas” ile ilgili şöyle deniyor.

“İttihat Terakki’nin ‘yerli burjuva yaratma’ politikasının, savaş yıllarında ortaya çıkan ‘harp zenginlerinin’ tipik bir örneği olan Mehmet Habip Bey’in inşaatına giriştiği bu görkemli şato, halk arasında ‘Bulgur Palas’, Habip Bey’in adı da ‘Bulgur Palas Habip Bey olarak etiketlenmiştir.”

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