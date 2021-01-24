İsfahan’dan Ermenistan’a 140 milyon dolarlık ihracat

Ermenistan Ekonomi Bakanı Kerubiyan’ın İsfahan’daki Zerrin Porselen Şirketi’ni ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Muvaffak, ‘Çok da uzak olmayan bir gelecekte İsfahan’ın Ermenistan’a ihracatının gelişmesini sağlyabiliriz. Ermenistan’dan İran ve İsfahan’ı seyahat eden heyet de bu ille ticari ilişkilerini genişletmek istiyor’ dedi.

Geçen yıl İsfahan’dan 100 ülkeye 2.6 milyar dolar değerinde bin 255’in üzerinde ürün ihraç edildiğini dile getiren Muvaffak, İsfahan ilinde 10 binden fazla sanayi biriminin faaliyette bulunduğunu, bunlardan bazılarının her zaman aktif, bir kısmınınsa üç vardiyalı ve mevsimsel bazda faaliyet yürüttüğünü ifade etti.

İsfahan ilinde ülkenin 12 sanayi kolunun yer aldığına değinen Muvaffak, bu ilin İran’ın en önemli sanayi illerinden biri olduğunun altını çizdi.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerubiyan, başkanlığını yaptığı heyetle birlikte dün geldiği İsfahan’da iş adamları ile buluşmanın yanı sıra, tarihi mekanları da gezdi.

Ermeni yetkili İran’la Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına İran’a resmi ziyarette bulunmaktadır. Kerubiyan, İsfahan’a gelmeden önce başkent Tahran’da Merkez Bankası Başkanı Himmeti başta olmak üzere ekonmi yetkilileri ile bir araya gelerek İranlı yetkililerle fikir alışverişinde bulundu.

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IRNA