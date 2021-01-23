Boğaziçi Üniversitesi’nin bu yılki konuğu Eyal Weizman

Boğaziçi Üniversitesi’Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sosyoloji Bölümü ve Tarih Bölümü’nün çabasıyla 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen “Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı”nın bu yılki konuğu mimar ve insan hakları aktivisti Eyal Weizman.

Eyal Weizman University of London Goldsmiths’te Mekansal ve Görsel Kültürler Programı’nda profesör ve Centre for Research Architecture adlı araştırma merkezinin kurucusu ve yöneticisi.

2006 yılında London Consortium/Birkbeck College’dan doktorasını alan Weizman, 2010’da Forensic Architecture (Adlî Mimari) adlı araştırma ajansını kurdu. Farklı teknolojileri ve disiplinleri harmanlayarak, başta Filistin olmak üzere dünyanın çok farklı bölgelerindeki hak ihlallerinin ve adli vakaların mekansal ve medya analizini yaptı.

İnsan hakları, siyaset ve medya kuramları üzerine birçok kitap ve makale yayınlayan Weizman, Biritanya Akademisi, Araştırmacı Gazetecilik Merkezi’nin yönetim kurulu ve Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Teknoloji Danışma Kurulu üyesi.

Weizman’ın katılacağı çevrimiçi konferans 28 Ocak Parşembe günü saat 14.00’te zoom üzerinden olacak. Konferansın başlığı “Uzun Süren Bir Saniye”. Konuşma İngilizce olacak ancak simultane çeviri imkanı sağlanacak.

Hrant Dink Anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansları dizisi Hrant Dink’i hatırlamak ve anısını yaşatmak üzere 2008 yılında başlatıldı. Hrant Dink’i anma konferasının üç amacı bulunuyor: ilk olarak Hrant Dink’in bir demokratikleşme, eşitlik ve insan hakları savunucusu olarak geride bıraktığı mirası yaşatmak ve anmak, ikincil olarak kendisinin uğruna yaşadığı ve çalıştığı türden bir ilerici siyasete katkıda bulunmak ve son olarak da farklı fikirlerin dile getirilebileceği bir platform oluşturmak.

Konferans dizisinde bundan önce Etienne Balibar, Noam Chomsky, Naomi Klein, Arundhati Roy, Angela Davis, Rabab El-Mahdi gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğe şu adresten kayıt olunabilir.

Eyal Weizman’ın konuşmasının odağında “adlî mimari” bulunuyor.

Adlî mimari siyasi ve hukuki süreçlerin konusu olan mimari ve medya-kaynaklı kanıtların üretilmesi ve sunumunu hedefleyen yeni bir araştırma alanı. Weizman, yöneticisi olduğu Forensic Architecture adlı araştırma ajansınca yürütülen bazı karşı soruşturma örneklerinin siyasi, hukuki ve kavramsal boyutlarını inceliyor.

Konuşma, insan ve çevre hakları örgütleri veya medya kurumları gibi gruplara yöneltilen siyasal şiddetin mekan ve medya analizi teknikleriyle incelendiği çeşitli dava süreçlerini ele alıyor.

Kuruluş hatırlanacağı üzere Tahir Elçi cinayetindeki görüntüleri de incelemiş ve bir rapor yayınlamıştı.

Agos