Muğla’da kaçak kazı operasyonu: 5 kişi gözaltında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Yeniköy Mahallesi Kıbrıs şehitleri Caddesi’nde bulunan tarihi Antik Tiyatro’nun üst kısmındaki arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Polis ekipleri, olay yeri ve 5 ayrı adrese eş zamanlı olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Polis, izinsiz kazı yaptığı belirlenen A.K , K.İ ,Ş.G , C.M.A ve M.V’yi gözaltına aldı. Kazı yerinde ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda define arama dedektörü, 15 tarihi sikke, 4 parça halinde tarihi obje, 2 ruhsatsız tüfek ve kazıda kullanılan birçok araç gereç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah Gazetesi