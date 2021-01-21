İran Dışişleri Bakanı Moskova, Bakü, Yerevan ve Tiflis ziyaretlerinde bulunacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif haftaya büyük kapsamlı bölgesel ziyaretler planlıyor. Zarif Bakü, Moskova, Yerevan ve Tiflis’I ziyaret edeceğini duyurdu.

Ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada İran Dışişleri Bakanı şu ifadelere yer verdi:

“Kafkasya ve Rusya’ya ziyaret planlıyorum. Genellikle önceden açıklama yapmıyorum, ama bence Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan ziyaretlerim artık kararlaştırıldı.”

Muhammed Cevad Zarif aynı zamanda Türkiye ile müzakereler sürdürdüklerini ifade ederek Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile olumlu bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Karabağ krizini gidermek ve bölgede barış, istikrar sağlayabilmek için ortak çalışabilecek tüm ülkeleri ziyaret etmeye niyetli olduğunu dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI