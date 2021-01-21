“Çatışma yeni bir aşamaya girdi”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamaları çelişkili. Bir yandan Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğüne dikkat çekerken, diğer yandan çatışmayı alevlendiren kışkırtıcı açıklamalar yapıyor. Böyle bir görüş, Meclis’te Hükümet ile soru-cevap oturumunda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan tarafından dile getirildi.

Muhtemelen çatışma, Ermeni partilerinin ortak bir gündeminin oluşturulması gereken yeni bir aşamaya girmiştir. Bu bağlamda, ortak bir gündem oluşturma ve çalışmalarımızı koordine etme meselesini tartıştığımız Artsakh’a son ziyaretim çok önemliydi” dedi.

Önceliklerden söz eden Ayvazyan, öncelikle Ermeni tarafının Minsk Grubu Eşbaşkanları formatında müzakerelere başlamaya ve bunları daha önce üzerinde anlaşılan temel ilkeler üzerinde yürütmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ayrıca bakana göre, Ermenilerin işgalden arındırılması ve yerleşim yerlerine güvenli bir şekilde taşınması da öncelikli bir konu. Uluslararası toplum ve yapılar tarafından Artsakh’a kesintisiz insani yardım sağlanmasının altını çizdi.

Ayvazyan’a göre kültürel ve manevi mirasımızın korunması da öncelikler listesinde yer alıyor.

Aliyev’in Şuşi hakkındaki son açıklamalarına atıfta bulunarak, Şuşi’nin bir Ermeni kültür merkezi olduğunu söyledi.

“Kim neyi beyan ederse etsin, Şuşi’nin bir Türk kültür merkezi olacağı iddialarına katılmayacağız. Bakan, “Uluslararası toplumdan da uygun cevabı alacağımızı umuyorum” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu