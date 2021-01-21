ANCA’dan Joe Biden’e Türkiye ve Azerbaycan’a yaptırım çağrısı

Dün gerçekleşen yemin töreni ile ABD’de Joe Biden dönemi resmen başladı. ABD Ermeni Davası Konseyi (ANCA) Joe Biden’ın yemin töreninin ardından bir tebrik mesajı gönderdi.

ANCA, Biden’a gönderdiği tebrik mesajında Artsakh (Dağlık Karabağ) savaşına değinerek Türkiye ve Azerbaycan’a yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

ANCA, özellikle 2020’nin son aylarında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşa Türkiye’nin müdahalesi, Azerbaycan’a verdiği destek ve savaş sırasında kullanıldığı SİHA – İHA ihracatı nedeniyle, Ankara ve Bakü’ye yaptırım ve ceza uygulanmasını istedi.

ANCA’nın Biden’a tebrik mesajında Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili bölümde şu ifadeler yer aldı:

“Yasalar gereği ABD ordusunun ve güvenlik güçlerinin Azerbaycan ve Türkiye’ye desteği kesilmeli, her iki ülkenin de yeni silah ithalatı lisansı iptal edilmeli.

Aliyev ve Erdoğan rejimine Dağlık Karabağ’da işlenen insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırım uygulanmalı. Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Adalet Bakanlığı, Azerbaycan’ın kullandığı Türk SİHA’larındaki ABD yapımı parçalar ile ilgili soruşturma başlatmalı.”

ERMENİ HABER AJANSI