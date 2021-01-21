ABD Karabağ ile ilgili bir raporla geri mi dönüyor?

20 Ocak’ta 78 yaşındaki Joe Biden ABD Başkanlığı görevini üstlenecek. Demokratik yönetimin Beyaz Saray’a dönmesinden sonra Ermenistan ile ABD arasındaki ilişkilerde değişiklik beklemeli miyiz?

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mheri Grigoryan geçtiğimiz günlerde ABD Büyükelçisi Lynn Tracy ile bir araya geldi. Ermeni hükümetinin basın servisine göre ABD Büyükelçisi, ABD’nin özellikle adalet alanında stratejik reformları desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD Hükümeti’nin savaş mağdurlarına verdiği desteğin ve mahkumların güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlama çabalarının görüşüldüğü belirtildi. Aynı toplantıya ilişkin resmi Ermeni ve Amerikan açıklamalarında farklı vurgular ülkelerin önceliklerine işaret ediyor:

Ermeni hükümeti özellikle adalet alanında ve diğer işbirliği alanlarında, özellikle güvenlik ve enerji alanında reformlarda ABD’den yardım bekliyor, hükümet baypas etmeye çalışıyor. Ve Birleşik Devletler, sanki Amerika Birleşik Devletleri’nin AGİT Minsk Grubu’nun eşbaşkanı olduğunu hatırlatırcasına, çatışma kurbanlarına yardım etmeye hazır.

Ermeni hükümeti ABD’nin yardım teklifini kabul etti mi? Yayınlanan mesajda bununla ilgili hiçbir bilgi bulunmamakla birlikte mevcut durumda olası değildir. Rusya ve Türkiye “Minsk” sürecini tekelleştirdi. 2020 sonbahar savaşı güvenlik alanındaki tek taraflılığın ve çeşitliliğin reddedilmesinin nelere yol açabileceğini gösterse de, Erivan hala Rus-Türk gücünden çıkamıyor veya çıkmak istemiyor. Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki demokratik yönetim sırasında Washington ile daha yakın işbirliğinden kaçınacak mı? Biden yönetimi, aktif bir politika izlemeyen Ermenistan ile işbirliği yapma arzusunu ifade edecek mi?

Geçen yılın sonunda Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Kongresi, virüs salgınında ülke ekonomisini desteklemek için bir paket kabul etti. “Ermenistan ile Azerbaycan Arasındaki Gerginliklerin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümde, tasarının yürürlüğe girmesinden en geç 90 gün sonra, Milli İstihbarat Direktörünün, Dağlık Karabağ’ın durumu da dahil olmak üzere Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimler hakkında Kongre’ye yazılı bir değerlendirme sunması gerektiği belirtiliyor.

Ermenistan, ABD’nin bölgeye olan ilgisinin artması konusunda ne düşünüyor? Birkaç yıl önce, ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Ermeni ekonomisine 8 milyar dolarlık yatırım yapma olasılığından bahsetti ve Aralık 2018’de Erivan’a gelen ABD Başkanı’nın Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ermenistan’a Rus değil Amerikan silahları satın almasını teklif etti. Bolton, Erivan’ın özellikle Karabağ meselesinde zor kararlar alması gerektiğini, özellikle toprak tavizlerini kabul etmesi gerektiğini ima etti.

2020’deki savaşın ardından bölgedeki durum değişti, “zor kararlar” geride kaldı ve Ermeni hükümeti bir “yatırım patlaması” öngörüyor. Ancak Moskova, Ermenistan’a yatırım yapmaya hazır olmayacak. Ermenistan’ın eski Başbakan Yardımcısı Armen Gevorgyan’a göre, Rusya’nın Ermenistan ekonomisine büyük parasal enjeksiyonlar yapması zor. Dolayısıyla , Türkiye’nin ekonomik büyümesinin Ermenistan’da uzun vadeli barış ve güvenlik garantileri sloganıyla başlayacağı göz ardı edilmiyor.

Bu arka plana karşı ABD, Ermenistan ile Stratejik Diyaloğu yoğunlaştırabilir mi?

Ermenistan Kamu Radyosu