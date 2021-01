ABD’nin ilk siyahi ve kadın Başkan Yardımcı Kamala Harris kimdir?

Bahtiyar Küçük

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden tarafından yardımcı olarak seçilen Kamala Harris yemin ederek görevine başladı.

Harris, Biden’in ABD Başkanlık seçimini kazanmasıyla birlikte, ülkenin ilk siyah başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.

Peki Donald Trump’ın karşısına rakip olarak çıkan ve geçtiğimiz yıl sonunda başkanlık yarışından çekilen Kamala Harris kim?

Harris, geçtiğimiz yıl 1915 olaylarının ABD tarafından soykırım olarak tanınmasını isteyen önergeyi Senato’ya sunan isimler arasında yer almıştı.

Jamaika ve Hindistan kökenli ailenin çocuğu

55 yaşındaki Kamala Harris, Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olarak 1964’te Kalifornia’da doğdu.

Howard Üniversitesi’nde okuyan Harris, ardından Californiya Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu.

2010-2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. 2016’da Demokrat Parti’den California Senatörü olarak seçildi.

2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday adayı oldu.

Harris, adaylığını suikast sonucu öldürülen Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King’e adadığını söylemişti.

Ancak aralık 2019’da başkanlık adaylığı kampanyasına son verdi ve mart 2020’de Joe Biden’a destek verdiğini duyurdu.

Joe Biden ve Kamala Harris David J. Phillip/The Associated Press

“Ermeni soykırımının tanınması için çalışacağım”

Dış politikadaki görüşleriyle bilinen Harris, 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınması için çalıştı.

Harris, 2019’da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu’na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.

Senato’da yapılan oylamada kabul edilen tasarı ABD Başkanı Trump’tan geri dönmüştü.

Harris bir açıklamasında “İnsanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olan Ermeni soykırımının uygun bir şekilde tanınması için Ermeni toplumunun yanında olacağım” ifadesini kullanmıştı.

Today marks 104 years since the Armenian Genocide began. We cannot forget the 1.5 million Armenians killed between 1915 and 1923.

I’m proud to co-sponsor a Senate resolution commemorating those lost and ensuring U.S. acknowledgement of this horrific chapter in history.

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 24, 2019