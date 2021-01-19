Mahçupyan, Çalışlar ve Bayramoğlu Hrant’ı konuşuyor

Hrant Dink’in en yakın arkadaşları Etyen Mahçupyan, Ali Bayramoğlu ve Oral Çalışlar; Dink’in ölümünün 14. yıl dönümünde Serbest TV’de onu ve aradan geçen yıllarda yaşananları konuştular.

AGOS Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 14 yıl önce bugün, 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Hrant Dink, öldürülmeden önce ırkçı saldırıların hedefindeydi. Aradan geçen 14 yılda cinayetle ilgili yüzü aşkın duruşma gerçekleşti. Bu duruşmalar gösterdi ki, devletin neredeyse her birimi cinayetten haberdardı.

14 yıl önce, Hrant Dink’in cenazesine yüz binlerce kişi katılıp cinayeti protesto etmişti. O günden bu yana her 19 Ocak günü, saat 14:45’i gösterdiğinde Hrant Dink sevenleri tarafından hasretle anılıyor.

Hrant’ın dostları Etyen Mahçupyan, Ali Bayramoğlu ve Oral Çalışlar aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümünde Serbest TV’de onu ve aradan geçen yıllarda yaşananları konuştular.

Serbestiyet