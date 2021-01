Le livre Prix Renaudot, “Le Sillon”, sur Hrant Dink traduit en arménien.

L’écrivaine et journaliste française Valérie Manteau est à Erevan pour la présentation de son livre “Le Sillon”, prix Renaudot 2018, qui a été traduit en arménien. Quatorze ans après l’assassinat du journaliste arménien à Istanbul, la démocratie en Turquie est au plus bas. Dans le studio de CivilNet, Valérie Manteau évoque le combat pacifique de Hrant Dink, la société turque et la pression qui pèsent sur les humanistes qui poursuivent le combat démocratique.

