Ali Babacan’dan Rakel Dink’e telefon

DEVA Lideri Babacan, Hrant Dink’in öldürülmesinin on dördüncü yıldönümünde eşi Rakel Dink’e telefon açarak, “Hrant Dink’in acısı sadece sizler için değil bizim için de hâlâ çok taze” dedi. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Dink’i saygıyla andığını belirtti.

DEVA Lideri Ali Babacan’ın, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin on dördüncü yıldönümünde eşi Rakel Dink’e telefon açtığı öğrenildi.

Babacan, “Hrant Dink’in acısı sadece sizler için değil bizim için de hâlâ çok taze” diyerek kendisini her zaman hayırla hatırladığını söyledi.

Hrant Dink’in Türkiye’nin değerli bir aydını, düşünce dünyamızın önemli bir değeri olduğunu sözlerine ekleyen Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Bu ülkeyi ‘cennete çevirmeye talip’ iken güvercin tedirginliğine mahkûm edilen sevgili Hrant Dink’i katledilişinin 14. yılında saygıyla anıyorum #BuradasınAhparig” dedi.

Bu ülkeyi “cennete çevirmeye talip” iken güvercin tedirginliğine mahkum edilen sevgili Hrant Dink’i katledilişinin 14. yılında saygıyla anıyorum.#BuradasınAhparig — Ali Babacan (@alibabacan) January 19, 2021

Serbestiyet