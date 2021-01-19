ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Varujan Nersesyan, Başkan Joe Biden’ın yemin törenine katılacak

Tören 20 Ocak’ta olacak. Ermenistan Dışişleri Bakanı Anna Nağdalyan, bunu “Armenpress” ile yaptığı görüşmede söyledi.

Nağdalyan, “ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Varujan Nersesyan, ABD Başkanı’nın açılış törenine Ermenistan Cumhuriyeti adına katılacak” dedi.

ABD Başkanının yemin törenine başka hiçbir lider davet edilmedi. Etkinliğe yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yabancı misyon başkanları katılacak. Göreve başlama prosedürü büyükelçiler dışında diğer ülke liderlerinin katılımına izin vermiyor.

Trump katılmama niyetini de açıkladı.

Ermenistan Kamu Radyosu