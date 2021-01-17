Bozkırda bir masal diyarı

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde bulunan Türkiye’nin ilk açık hava heykel müzesi adeta tarih kokuyor. 100’den fazla eserin sergilendiği müzeyi bir milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Kemal ATLAN

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi, Türkiye müzeciliğinde bir ilke evsahipliği yapıyor. Sivrihisarlı heykeltıraş Metin Yurdanur’un 2011’de oluşturmaya başladığı Türkiye’nin ilk açık hava heykel müzesi, 2017’den beri ziyaretçilerini ağırlıyor.

Surp Yerrortutyun Ermeni Kilisesi civarında kurulan müzedeki dev heykeller, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Müzede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın isimsiz kahramanları, kağnılarla silah taşıyan kadınlar, Kazım Karabekir, Nasreddin Hoca, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Yunus Emre, Yaşar Kemal, Abidin Dino, Alaaddin Keykubat, Nene Hatun, Bektaşi Dervişi Gülbaba, Kırkpınar Ağası Hüseyin Şahin, Türk Halk Müziği sanatçısı Muzaffer Sarısözen, ağ çeken balıkçılar, madenciler, at ve balerin heykellerinin bulunduğu 100 eser yer alıyor.

Müze sayesinde ilçeye ilgi arttı

Müze ile ilçenin isminin daha çok duyulduğunu belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü turist sayısında da artış olduğunu ifade etti. Yüzügüllü, “İlçede çok önemli isimler yetişti. Bu isimlerden birisi de Türkiye’ye mal olmuş heykeltıraş Metin Yurdanur’dur.

Sanatçımızın yurtdışında da olmak üzere 200’ün üzerinde eseri bulunmaktadır. Sanatçımızın eserleriyle bir müze oluşturuldu. Müzemize ilgi oldukça fazla. Geçen yıl pandemi nedeniyle beklenenin altında bir ziyaretçi olsa da ondan önceki 2 yıl içerisinde 1 milyon kişi müzeyi ziyaret etti. Müzemiz açık alanda olması nedeniyle pandemiden çok fazla etkilenmedi” dedi.

Gezmek ücretsiz

Sivrihisar Dağları’nın yamaçlarında kurulu olan Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi’ne girişler ücretsiz. Müzeyi 24 saat gezmek mümkün. Müzenin bulunduğu nokta, Ankara’ya 120, Eskişehir’e ise 90 kilometre uzaklıkta. İki kent arasında seyahat eden kişiler müzeye uğramadan geçmiyor. Vatandaşlar devasa heykellerle hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/bozkirda-bir-masal-diyari/