2400 yıllık yol

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde 2400 yıllık Pedasa Antik Kenti’nin en önemli ticaret yollarından biri olan 185 kilometrelik Leleg Yolu, turizme kazandırılıyor. Leleg Yolu sayesinde, milyonlarca turistin bölgeye gelmesi bekleniyor…

Bodrum yarımadasının ilk yerleşik halkı olan Lelegler, savaşlarda kendilerini korumak için kentlerini dağlık ve yüksek bölgelerde kurmayı tercih etmişler. Leleg Yolu ise, Muğla ve Bodrum yarımadasını içine alan Karya bölgesinin en önemli ticaret yollarından biri olarak biliniyor. Bu yol şimdilerde turizme kazandırılıyor.

Leleg Yolu yürüyüş rotasının uluslarararası tur operatörlerinin programına alınmasını sağlayacaklarını belirten Demir, bu güzergahta 30 köy ile birlikte Tengela, Termela, Pedasa ve Sümegria antik kentleri ile onlarca kilise, tarihi su sarnıçları, değirmenler ve binlerce yıllık mağaralar bulunduğunu belirterek, “3 kilometrede bir giriş çıkışların yapılabileceği rota tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerle dolu. Parkur en amatör yürüyüşten en profesyonel yürüyüşçüye kadar herkese hitap ediyor. Doğa yürüyüşleri turizminin ekim ve mart ayları arasında ve birer haftalık paket turları halinde düzenlemeyi planlıyoruz. Hayata geçirdiğimizde durgun geçen kış günlerinde ilçeye büyük hareketlilik getireceğine inanıyoruz” dedi.

DOĞAYA İLGİ ARTTI

Pandemi süreci ile birlikte turizmde kitle turizmi ve ye iç yat, her şey dahil gibi çeşitlemelerin yerini daha az kitlelerle ve doğada yapılabilen alternatif turizm çeşitliliğine bıraktığını belirten Demir, “Bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz. Avrupa’da pandemi nedeniyle 26 milyon turist bu yıl doğa yürüyüşleri turizm paketlerine yöneldi. Coronavirüse yakalanan ve iyileşen hastaların tamamı yürüyüş paketleri alarak tatile çıktı. Bizde bu rakam ise çok gerilerde. Ancak Fethiye ve Antalya bölgesi kapsayan Karya Yürüyüş Parkuru’nda geçen sene yerli ve yabancı turist olarak 160 bin kişi doğa yürüyüşü turizminden faydalandı” açıklamasını yaptı. Demir, son üç yıl içerisinde Rusya’nın önde gelen bankalarının CEO’ları ile ünlü Rus ve Azeri milyarderlerin, Suudi Arabistan, Katar, Dubai Kraliyet aile bireyleri ile dünyaca ünlü Holywood yıldızlarının Bodrum’a gelerek Leleg Yolu’nda yürüyüş yaptıklarını ve hayran kaldıklarını belirterek, “Dünyaca tanınmış kişiler Bodrum’a geldiklerinde denizin kenarında güneşlenip, yüzmek istemiyor. Geldikleri yörenin tarihini, doğasını binlerce yıllık geçmişini öğrenip, o tarihi dokuyu hissetmek istiyor. Pandemi sürecinden sonra turizm asla eskisi gibi yani kitleler halinde olmayacak. Küçük gruplar ve doğa tercih edilerek yapılan alternatif turizm ön plana çıkacak” diye konuştu.

TURİZM YÖN DEĞİŞTİRDİ

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı ve 30 yıllık profesyonel tur rehberi Ayça Kesici ise , “Pandemi sonrası turizm hızla kabuk değiştirdi. Bizde gerek Ege ve gerekse Akdeniz’de Anadolu’da kültür ve doğa açısından çok değerli olan yürüyüş rotalarımızı turizmin içerisinde profesyonel olarak yer almasını sağlamalıyız. Kapadokya ve Akdeniz’deki Likya yürüyüş rotaları her yıl binlerce kişiyi çekiyor. Artık turistler sadece doğa yürüyüşleri tur paketi almak için yarışıyor. Muğla, İzmir, Çanakkale ve Aydın bölgesinde ise zeytin ve şarap yollarının yanı sıra Leleg Yolu gibi tarihi rotalarımız var. Şimdi tanıtım ile birlikte büyük bir hızla bu rotalarda hizmet verecek rehberlerimizi uzmanlaşma programlarına dahil ederek rota içerisinde doğal ve tarihi alanları en işi şekilde öğrenmelerini sağlayacağız. Artık turizmin geleceği alternatif turizm içerisinde en kolay yapılabilecek yürüyüş turları geliyor. Türkiye’ye yürüyüş turları sayesinde milyonlarca turistin gelmesini sağlayabiliriz” dedi.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/seyahat/2400-yillik-yol/