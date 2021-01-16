Kış güzelleri

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Nükhet Everi

İnsanların mutlaka kışın gitmek istedikleri yerler vardır; nerede olurlarsa olsunlar hiç de uzak değillerdir; işte bu mevsimin güzelliklerinden bir seçki

Kış aylarında soğuklarda gezmeyi sever misiniz? Aslında gezmek ve keşfetmek için en güzel zamandır. Zorlukları olsa da başka mevsimlerde yakalayamayacağınız görüntüler, yaşayamayacağınız keyifli anlar unutulmaz anılara dönüşür.

Kars’ta tarih ve doğa

Öyle yerler vardır ki insanlar oraya mutlaka kışın gitmek ister. Bu yerlerin başında hiç kuşkusuz Kars ilk sıradadır. Serhat kenti diye de anılan Kars, kışın üzerini kaplayan kar örtüsüyle adeta bir masal diyarına dönüşür. Hava belki de hiç alışmadığınız derecelere düşer, ama Anadolu’nun en doğusunda, karasal iklimin kuru soğuğu nedeniyle çok da rahatsız olmazsınız. Izgara planlı caddelerindeki kesme bazalt taştan oluşan Baltık mimarisinin en güzel örnekleri olan binalar, Kars Arkeoloji Müzesi, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Çıldır Gölü ve tabii 1001 Kilise kenti diye anılan kışın en güzel fotoğrafları çekebileceğiniz Ani Antik Kenti’ni mutlaka görmek gerekir.

Erzurum’da kayak

Türkiye’nin en yüksek şehirlerinden biri olan Erzurum da bu kategoriye girenlerden bir diğeri. Kar tatillerinin ve kayakçıların gözde kayak merkezlerinden Palandöken’e sırtını dayamış olan Dadaşlar şehri Erzurum, kayak merkezine olan yakınlığı nedeniyle de gezip zaman geçirmek için çok uygun bir konumda. Yakutiye Medresesi, Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Erzurum Kongre Binası, Taş Han Bedesteni mutlaka görülmeli.

Gölü ve Ahtamar’ıyla Van

Gene aynı bölgede bulunan ve gezginlerin daha çok yaz aylarında ziyaret etmeyi tercih ettikleri, ama kışı kış gibi yaşayan en güzel şehirlerden biri de Van’dır. Van Kedi Villası, Van Kalesi, Van Arkeoloji Müzesi, Muradiye Şelalesi, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Çavuştepe, hava şartları izin verirse Tatvan üzerinden ulaşabileceğiniz Nemrut Dağı ve krater gölleri, Van-Hakkâri yolundaki Hoşap Kalesi ve elbette mutlaka Akdamar Adası ve Ahtamar Kilisesi olmazsa olmazlarıdır Van’ın.

Masal diyarı Kapadokya

Kış denince akla gelen bir başka yer de aslında yine dört mevsimi en güzel yaşayan ve yaşatan Kapadokya. İç Anadolu’da oluşumunu Erciyes, Hasan ve Melendiz dağlarına borçlu olan ve Nevşehir, Kayseri, Niğde üçgeni içinde yer alan doğa harikası Kapadokya profesyonel hizmet anlayışıyla turizmde göz bebeğidir. Gün geçtikçe sayıları artan çok kaliteli konaklama imkânlarıyla her daim keyifli bir tatilin garantisini de veren bölge karlar altında bir başka güzeldir. Hava muhalefeti olmadığı sürece mutlaka her mevsim sabahın erken saatlerinde havalanan balonlar, Göreme Vadisi, Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak yer altı şehirleri, Çavuşin, Paşabağ, Zelve, Güvercinlik, Dervent, Kızıl Vadi, Ihlara, Selime köyü, Güzelyurt, Sinassos, Soğanlı, Uçhisar, Ortahisar, Ürgüp, Nevşehir, Gülşehir ve Avanos gibi mutlaka görülmesi gereken yerleriyle sizi adeta bir masal diyarına davet eder.

Yedigöller ve Abant

İstanbul’a yakınlığıyla belki ilginizi çekebilecek bir başka yer de yine her mevsim renkten renge bürünen ve büyüleyici güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının olmazsa olmazı Bolu’daki Yedigöller’dir. Doğayla baş başa kalıp kafa dinleyebileceğiniz, Millî Park’taki göllerin etrafında yürüyüş yapıp fotoğraf çekebileceğiniz hele de karlar altında tam anlamıyla büyüleyici bir coğrafya burası.

Bir başka kış güzeli de yine Bolu’da yer alan ve her mevsim büyüleyen Abant’tır. Abant Gölü kışın etrafında yürümek, fotoğraf çekmek için ideal. Değişik yürüyüş parkurlarının keyfini çıkarıp yaylalara bile yürüyebilirsiniz. Yürümek istemeyenlere de yapacak pek çok güzel aktivite var burada.

Her zaman kış aylarının insanın kendi yaşadığı şehri de keşfetmek için en güzel zamanlar olduğunu söylerim. Kim bilir şehrin ne çok bilmediğiniz, keşfetmediğiniz semti ve sokağı vardır.

Milliyet Gazetesi